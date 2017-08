Punct salvat, pe merit, în prelungire: CFR Cluj – UTA 2-2

0 SHARES Share Tweet

Ceea ce ar trebui să fie derby-ul seriei a 13-a de calificare în Liga Elitelor și-a consumat primul act în această dimineață pe unul dintre terenurile sintetice ale orașului de pe Someș. Conform antrenorilor, arădenii au evoluat puțin timorat și nu au reușit să culeagă roadele ocaziilor mai numeroase și mai clare.

Meciul a debutat cu o mare dublă ratare a lui N. Faur. scăpat singur, atacantul UTA-ei Under 19 l-a grațiat în două rânduri pe portarul gazdelor din situație de unu la unu cu acesta. A urmat un joc de uzură, cu ceva situații de o parte și de cealaltă, dar cu un scor alb la pauză.

Nici bine nu s-au așezat echipele pe teren, căci s-a deschis scorul. Au făcut-o clujenii, prin Covaci, cu defensiva oaspeților prinsă pe călcâie. Roș-albii aveau să revină pe tabelă în minutul 62, după un corner bătut de L. Bodri, o prelungire cu capul a lui Petcuț și o reluare din apropiere a lui Savin. Doar 6 minute s-a jucat la egalitate, căci acealași Covaci a realizat dubla pentru 2-1 în favoarea „feroviarilor”. Utiștii nu au renunțat la luptă, au atacat cu toate liniile, iar în primul minut de prelungire au salvat un punct și, poate, iau un mic avantaj în fața principaluli adversar la locul 1. Cel care a egalat a fost Sabău, cu capul, după centrarea lui Toma Bodri.

„Din păcate, ne-am respectat prea mult adversarul astăzi și nu în sensul bun. Am fost timorați, dar, chiar și așa, eu zic că am controlat în mare parte partida. Cu siguranță, nu meritam să pierdem, chiar și remiza nu ne prea convine la cum s-a jucat. Dar, când egalezi la ultima fază nu mai poți spune mare lucru și până la urmă avem două variante penru meciul retur contra echipei clujene, văzute ca principală la locul 1”, a menționat Mihai Petcuț, antrenor al UTA-ei Under 19 alături de Costel Bogoșel, Adi Ungur și Sandu Țamboi.

Mureșan – Savin (75 Curta), Sabău, Onuțan, Frai – Lezeu (82 Laza) – Gruiescu, R. Petcuț (75 Obrad), T. Bodri, L. Bodri – N. Faur a fost echipa aliniată de UTA Under 19 la Cluj.

