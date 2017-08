Iliescu i-a luat fața lui Bujor la câteva zile de la sosirea la Lipova: „Îmi place cum se muncește aici, o să facem o figură frumoasă”

1 SHARES Share Tweet

Șoimii Lipova a lăsat pentru final cea mai importantă achiziție la nivel de juniori. Portarul Adelin Iliescu a ajuns în această săptămână în curtea divizionarei terțe arădene, câștigându-le în timp record încrederea lui Florin Trifoi și Flavius Sabău.

Cu un CV în care apar și convocări la echipele naționale de junori, dar și un transfer ratat la „mustață” la KV Mechelen (prima ligă belgiană), goal-keeperul de 18 ani și 1,80 metri l-a trimis pe bancă pe experimentatul Cătălin Bujor și i-au ușurat alegerile lui Sabău în găsirea celui de-al treilea junior titular, alături de Mandache și Stoin, la meciul de debut contra Lugojului.

Deși a încasat două goluri, severineanul a făcut un meci bun, cu mari șanse de a bifa alte multe minute în acest campionat. „Nu mă așteptam să fiu titular din prima etapă. De fapt, am aflat acest lucru de abia în ziua meciului dar eram pregătit să intru. Îi mulțumesc antrenorului pentru încredere, sper că am mulțumit pe toată lumea cu prestația mea, căci aș vrea să-mi ajut cât mai mult echipa în acest sezon. Sunt conștient că am lângă mine un portar foarte valoros și experimentat, pe Cătălin Bujor, iar rândul îmi poate sări oricând. Nu am decât să mă pregătesc cât mai bine și când e nevoie de mine să închid poarta”, a precizat Iliescu.

Acomodarea tânărului portar la Lipova e înlesnită și de prezența a doi colegi de generație de la CSȘ Dobreta Turnu Severin, Lăcustă și Turai. „Am fost primit bine de colegi chiar dacă sunt ultimul venit. Mi-am întâlnit și doi dintre coechipierii de la Severin, dar cel mai mult îmi place că se muncește bine la acest club. În plus, avem șansa de a crește lângă niște jucători cu nume pentru România, cum este Adi Piț. Nivelul este și el bun, Lugojul chiar mi-a confirmat acest lucru azi, dar eu zic că și noi vom face o figură frumoasă în acest campionat”, a adăugat Iliescu.

Într-un interviu acordat recent pentru ziaruldesport.ro, tânărul goal-keeper se declară rapidist convins și susține că visul său este să ajungă în Anglia. „Îmi place mult fotbalul lor și cred că m-aș putea impune. Model îl am pe Victor Valdés, de mic îl urmăresc meci de meci și cred că avem aceeași poveste”, spunea proaspătul lipovan pentru sursa menționată.

