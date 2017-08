„Satelit” inofensiv, teamul lui Cuedan profită pentru moral: Victoria Felnac – UTA II 2-1

1 SHARES Share Tweet

Chiar dacă nu se pot compara între ele ca și structură și mai ales eșaloane, „satelitele” Bătrânei Doamne se aseamănă ca rezultate. Stagiunea trecută, o echipă extrem de tânără a „roș-albilor”, care spre final s-a și concentrat pe competițiile de juniori, a retrogradat din Liga a 3-a, pentru ca și sora mai mică să termine sub linie în primul eșalon județean. UTA II a început rău și acest campionat, mai ales că a întâlnit două formații abordabile. După un 0-1 cu Vladi, a urmat un 1-2 la Felnac, o formație aflată în plin proces de reconstrucție cu mulți tineri sau fotbaliști reinventați de Dan Cuedan.

Și, totuși, părea o zi bună pentru utiști, când Dinculescu a deschis tabela de la punctul cu var, după o imprudență a lui Țugulescu. Era minutul 22, dar felnăcanii și-au văzut de joc și, după ratările lui Gabor, Dachin și Vulpoi, au obținut golul de 1-1. Se întâmpla la ultima fază a primului act (min. 44), când Vulpoi l-a deschis pe culoar pe C. Gabor, acesta a depășit doi apărători adverși și a țintit colțul lung.

Tot gazdele au fost mai insistente și la reluare, iar Dachin, Felnacichi și nou intratul Meszaroș i-au dat palpitații lui Cuedan. Totuși, în minutul 78, avea să se facă dreptate. Sabău (foto) și-a făcut o minge de pe stânga în careu și a tras cu sete, în cros, acolo unde Debre nu a mai putut. Cu un joc haotic, dezlânat, utiștii au terminat partida cu Filaret „vârf”, dar au mai produs doar o ocazie întâmplătoare la centrarea lui Gabor ce a căzut pe bară.

Cu un nou sistem de joc 3-4-1-2, VI-FE bifează prima victorie stagională, venită absolut meritat după raportul de ocazii. „Chiar dacă am întâlnit o echipă harnică, preocupată de joc și fotbaliști bine pregătiți fizic, cred că am luat punctele pe merit. Nu spun că am jucat așa cum mi-aș dori eu și nici nu este încă posibil, căci suntem în plin proces de formare, dar am fost pesta adversarul de azi. După 0-1, am pus o presiune constantă pe careul lor și, în cele din urmă, am obținut ce ne-am dorit”, a spus Dan Cuedan, care speră și înregimentarea lui Herlo, fostul mijlocaș al Romvestului.

Cu o echipă făcută din bucăți adunate din trei zări: prima echipă (Filaret, Dinculescu și Iuga), Under 19 (Debre, Gabor, Al. Bodri, Țuța și Stan), Under 17 (Cornean, Răzban și Popovici), plus Dobrean, fotbalist prins doar în „proiectul” Liga 4-a, utiștii numai omogeni nu pot fi. Iar când valoarea sau lipsa de experiență a unora e evidentă rezultă prestații și eșecuri ca cel de la Felnac. „Prea multe nu am de spus, fiindcă nu formăm o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Practic, jucătorii care nu au meci oficial la restul competițiilor oficiale din weekend își fac antrenamentul cu joc la Liga 4-a, apar și multe improvizații pe posturi, iar rezultatele se văd pe tabelă. Altceva nu am ce să comentez, eu doar încerc să-mi fac treaba cum pot mai bine cu ceea ce am la dispoziție”, a precizat Adrian Ungur, antrenorul responsabil cu „satelitul” din Liga 4-a, pentru care ar fi trebuit să evolueze și Țârlea, dacă avea viză medicală și Alin Gligor, care – deocamdată – e oprit de medic să intre la joc.

Formații:

Felnac: P. Șoltesz – Țugulescu, Brozbic, Moisă – P. Bogdan (61 Baroti), C. Morariu, Adam (56 Felnacichi), Dachin – Ghiță (67 Meszaroș) – Vulpoi (46 Sabău), C. Gabor.

UTA II: Debre – Gabor, R. Iuga, Filaret, Dinculescu – Dobrean, Al. Bodri – Țuța, Popovici (60 Cornean), Răzban – P. Stan

Arbitri: Cristian Coroban – Tudor Groșan, Flavius Drăghici. Observatori AJF: Dan Ologeanu, Romulus Babău.

