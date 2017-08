Golul începutului de campionat a venit la pachet cu trei puncte de aur pentru Crișul! Pavel: „Am lovit perfect mingea!”

0 SHARES Share Tweet

La prima vedere Crișul Chișineu Criș și Progresul Pecica par cele mai solide echipe ale primului eșalon județean în noua stagiune. Trupa lui Muzsnay e chiar mare favorită la câștigarea campionatului, doar că sâmbătă a avut destul de lucru chiar în fața elevilor lui Mutică.

Aceștia din urmă au deschis tabela prin Radu Popa, Cigan a egalat până la pauză și, în ciuda numărui important de ocazii din partea secundă, meciul se îndrepta spre un 1-1. A venit, însă, minutul 85 și, odată cu el, golul începutului de campionat în Liga 4-a. Atâta ca și spectaculozitate, cât și ca importanță. Cel care l-a reușit a fost fundașul Alin Pavel, printr-o „foarfecă” de toată frumusețea. „A fost un joc greu, pe o vreme neprielnică pentru fotbal, mai ales că în ultimele zile nu a fost chiar atât de cald, dar astăzi a fost sufocant. Am întâlnit o echipă care joacă, au fotbaliști rutinați, este o echipă bună a campionatului. Până la urmă, a fost o victorie meritată, am avut mai multe ocazii, mă bucur că am dat eu golul victoriei. A fost o execuție mai dificilă, am urmărit mingea, m-am coordonat foarte bine și am reușit să lovesc perfect mingea”, a spus arădeanul, cu vechi state la nivelul ligilor doi și trei, la UTA, Nădlac, Sebiș, FC Olt sau Șoimii Pîncota.

Pavel este punct fix la Criș și, odată cu venirea lui Zsolt Muzsnay pe banca „alb-albaștrilor”, a devenit și căpitanul echipei. „Ne pregătim, muncim mult, luăm fiecare meci în parte. Vrem să ne impunem jocul peste tot și împotriva oricui, câștigăm toate partidele pentru a termina pe locul 1. Nu va fi foarte ușor, sunt trei-patru echipe cu care ne vom lupta până pe final”, a adăugat Pavel.

