Goluri din „cabina de regie”! S. Popa: „Nu avem experiența gestionării unor momente ale jocului” v.s. Bozian: „Un punct câștigat în fața unei echipe bune și ambițioase”

Sâmbătă, cu ocazia partidei dintre Șoimii Lipova și CSM Lugoj, din cadrul primei runde a Ligii a 3-a, s-au aflat față în față doi dintre cei mai tehnici fotbaliști arădeni. Din motive în special obiective, niciunul dintre ei nu evoluează astăzi mai sus, ci au rămas în „cabina de regie” a două dintre cele mai solide divizionare terțe. Nu întâmplător ambii poartă numărul 10 pe tricou și au început cu câte o reușită campionatul.

Sergiu Popa a fost cel care a replicat la golul rapid, din penalty, al lui Bozian. Lipovanul a înscris spectaculos, dintr-un voleu de la marginea careului. „Ne pare rău că nu am câștigat, dar am întâlnit o echipă cu ambiții de promovare, cu jucători de primele ligi, foarte buni. A fost un joc frumos, pe contre, cu ocazii destule, noi nu avem încă experiența gestionării unor momente ale jocului. Din păcate, la 2-1, am făcut un pas în spate și ne-a costat pe final, am ratat șansa unei victorii foarte mari. Avem încredere în juniorii care au fost aduși la echipă, astăzi (n.a. sâmbătă) portarul Iliescu a dovedit că are valoare și poate să ne ajute. Ne pregătim în continuare și tratăm toate meciurile la victorie. Nu ne e frică de nici un adversar pentru că avem și noi un lot valoros și muncim foarte mult la antrenamente pentru a avea rezultate bune. Urmează o deplasare la Cermei, sunt sigur că ei nu au digerat încă înfrângerea din Cupa României și vor dori să ne bată pentru că acum jucăm pe puncte. Dar, nici noi nu mergem la plimbare, vrem să câștigăm”, a spus Popa la finalul disputei cu bănățenii.

La rândul său, „decarul” lui Petruescu a făcut o partidă bună, ordonând multe dintre atacurile Lugojului. La final, a recunoscut cu fair-play că rezultatul e echitabil. „A fost un meci greu, dar ne așteptam să fie așa. Știam că Lipova are echipă bună, cu fotbaliști valoroși, chiar am jucat recent un amical cu ei. Ne doream ca jocul nostru să fie mai bun, să avem altă reacție după meciul din Cupă și am reușit să dăm o replică bună, iar scorul a fost echitabil. Golurile au fost împărțite, ocaziile la fel. Eu cred că am câștigat un punct pe terenul unei echipe care, fiind la debutul în Liga 3-a, a evoluat cu ambiție, a dat totul din ea și și-a dorit victoria. Așa că, dacă o echipă sau alta lua cele trei puncte, am fi putut spune că era un rezultat mincinos”, a remarcat Bogdan Bozian.



