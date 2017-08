Marius Copil rămâne cu bucuria debutului pe tabloul principal la US Open, Tsonga l-a învins în trei seturi!

1 SHARES Share Tweet

Marius Copil (87 ATP) părăseşte turneul de la US Open încă din primul tur. Jo Wilfred Tsonga, cap de serie numărul opt la New York, l-a învins cu 6-3, 6-3, 6-4 într-o oră şi 51 de minute, dominând toate capitolele din statistică, mai puţin una – metri alergaţi în meci.

Arădeanul a început curajos partida, mizând pe două aspecte: ruperile de ritm şi atacurile. Copil a încercat scurtele, dar şi urcările rapide spre fileu. Nu i-a intrat însă primul serviciu, iar asta a rupt echilibrul foarte devreme în partidă. Francezul a reuşit primul break al meciului în game-ul patru şi a evadat la 1-0 pe tabelă, cedând doar trei puncte pe lansarea sa. De partea cealaltă a fileului, Marius se chinuia cu o frecvenţă a primului de 42%. 28 de urcări la fileu a avut marius Copil, 16 dintre ele încheiate cu succes (57% procentaj de reuşită). Tsonga a fost mai eficient – a pierdut doar 5 puncte din 19 atacuri.

Pe măsură ce meciul a avansat, Copil a crescut cifrele pe serviciu. După ce a pierdut break în debut de set doi, jucătorul pregătit de Andrei Mlendea a pus presiune vizibil pe Tsonga, însă finalizarea l-a trădat – a ratat toate cele patru mingi de break şi, în schimb, a mai încasat un break în final de manşă, la capătul a 40 de minute în care francezul îşi arătase şi vulnerabilităţile.

Setul trei a stat sub semnul echilibrului timp de nouă game-uri şi jumătate. Presiunea scorului s-a simţit însă, la 4-5, iar francezul a luat break-ul decisiv pentru o victorie în minimum de seturi. În turul doi, francezul îl va înfrunta pe canadianul Denis Shapovalov (69 ATP), venit din calificări. Shapovalov a avut emoţii doar preţ de un set în faţa rusului Medvedev, pe care l-a depăşit în primul tur cu 7-5, 6-1, 6-2.

Per total, în faţa unui adversar experimentat, care a apăsat acceleraţia parcă doar în puncte decisive, Marius s-a văzut dominat şi în ceea ce priveşte serviciul, şi în ceea ce priveşte returul. Tsonga a avut procentaj mai bun la prima minge (66% faţă de 52%), eficienţă mai bună în spatele primei mingi (94% puncte câştigate! – în timp ce Marius nu a coborât sub 70%) şi 43% puncte câştigate, per total, pe retur.

13 – 6 raportul aşilor în favoarea lui Tsonga

473,8 metri a alergat în plus Marius Copil în acest meci, faţă de Tsonga.

