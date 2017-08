Fără istoric: UTA Under 19 – LPS Sebeș 9-0

1 SHARES Share Tweet

Într-adevăr, juniorii utiștii Under 19 nu par să aibă mari probleme în a ajunge în Liga Elitelor și în acest sezon. CFR Cluj pare singurul adversar serios, pentru că după 5-2 cu LPS Oradea, a mai venit un succes la scor și în „intermediara” de azi. Arădenii au „măturat” cu LPS Sebeș, tabela oprindu-se la un 9-0 (3-0) ce-i scutește chiar și pe antrenorii echipei de prea multe comentarii. „Am văzut echipa din Sebeș Alba în prima etapă la Cluj și știam că nu vom avea probleme. De aceea, am și pregătit toate cele 5 schimbări de la pauză, a fost mai mult un antrenament. Urmează încă un meci acasă pentru noi și două deplasări în județul Bihor pe care trebuie să le câștigăm, pentru a ajunge cu punctaj maxim la ora partidei de acasă, cu CFR Cluj, derby-ul seriei”, spune Mihai Petcuț, tehnicianul „roș-albilor” alături de Costel Bogoșel, Adrian Ungur și Sandu Țamboi.

Pentru amatorii de statistici să spunem că reușitele semnate Obrad (3), Țîrlea, Frai, T. Bodri, Faur, Gruiescu, plus un autogol provocat de un șut al lui T. Bodri. Creța – Frai (46 Savin), Onuțan, Sabău (46 Curta), Laza (46 Gruiescu) – Al. Bodri (46 Lezeu) – Țîrlea (46 R. Petcuț), T. Bodri, Obrad, L. Bodri – N. Faur. a fost echipa folosită azi de tinerii arădeni sub privirile „secunzilor” lui Mihalcea, Gheorghe Mihali și Cristi Todea.

Duminică, „roș-albii” o găzdiescu pe Unirea Alba Iulia, apoi, miercuri și sâmbătă merg la Oradea, pentru duelurile cu Luceafărul și LPS.

0 0