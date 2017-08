Adili, mustrat de Mihalcea: „E mult mai ofensiv decât defensiv din postura de fundaș”

23 SHARES Share Tweet

Săptămâna nefastă a UTA-ei a evidențiat și primele probleme defensive ale arădenilor. Cu Mioveniul s-a încasat primul gol stagional la capătul unei erori în lanț plecată de la Asani, pentru ca la Sibiu lucrurile să stea și mai rău.

Hermannstadtul a marcat pe greșeli de poziționare ale utiștilor, lucru sublinat și Adrian Mihalcea. „Până la Sibiu, faza defensivă am făcut-o bine și vorbesc de toată echipa. De data aceasta, din cei patru fundași, ne-a lipsit Scutaru, care a avut o constanță incredibilă până acum. Nu am știut că nu-l pot folosi decât în seara premergătoare meciului și am apelat la un fundaș cu un randament bun la antrenamente. Au fost în special greșeli de poziționare. Dacă la al doilea gol, Manea ar fi micșorat spațiul dintre el și Rusu, acesta nu ar fi scăpat niciodată singur. Chiar și așa, poate dacă ar fi făcut fault de al doilea galben, s-ar fi jucat 10 contra 10, dar era doar 1-1. Nici nu știi cum era mai bine în situația respectivă la care, repet, s-a ajuns în urma unei poziționări greșite”, a explicat antrenorul „roș-albilor”.

Tot la capitolul probleme defensive intervine apetitul ofensiv al lui Mevlan Adili. Unii colegi, dar și antrenorul echipei îi reproșează macedonianului că urcă prea mult în atac și le lasă spații de manevre adversarilor pe contraatac. „Adili e mult mai ofensiv decât defensiv din postura de fundaș și am văzut că e o chestie instinctivă la el. El trebuie să-și facă în primul rând treaba în apărare și apoi să-și folosească și calitățile ofensive, driblingurile sau centrările. Am discutat acest lucru cu el, fiindcă și la Sibiu ne-a costat. Adversarii au jucat mult pe zona liberă lăsată între fundașii centrali și cei de bandă. Trebuie să înțeleagă acest lucru, dacă nu asta e, de aceea avem un lot competitiv…”, a punctat Mihalcea, dând de înțeles că macedonianul ar putea plăti cu postul de titular pe viitor, dacă nu se disciplinează mai mult din punct de vedere tactic.

Altfel, „principalul” arădenilor a ținut să precizeze următoarele aspecte: „Contrar așteptărilor unora, suntem un gup unit. Discutăm mult, ne privim față în față. După două rezultate negative și jocul slab de la Sibiu, avem șansa noastră să ne reabilităm în fața tuturor, dar mai ales în fața noastră. Trebuie să ne recăpătăm determinarea si agresivitatea, nu mai există loc de un eșec sau un semieșec. Vrem să reintrăm în lupta grea pentru promovare de sambătă încolo. Totodată, jucătorii nu au voie să mai vorbească despre terenul de la Șiria sau să folosească acest lucru ca pe o scuză. Știam că o să jucăm în acest campionat acolo, iar dimensiunile sunt în limita regulamentului, deloc diferite față de terenul de la Sânnicolau Mic pe care ne antrenăm cel mai des”.

