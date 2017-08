Discursul dur al lui Mihalcea, principala cauză a despărțirii de Roman și Grigorie? „Nu i-a dat nimeni afară!”

40 SHARES Share Tweet

De câteva zile, UTA a renunțat la doi dintre fotbaliștii cu nume din lot. Este vorba despre Ștefan Grigorie și Dan Roman, ultimul ajungând deja la FC Hermannstadt, una dintre candidatele certe la promovarea în Liga 1. La ultima conferință de presă, cea de după remiza internă cu Mioveniului, Adrian Mihalcea chiar le transmitea un mesaj cât se poate de clar jucătorilor săi și anume să ridice mâna cei care nu rezistă presiunii de la echipă.

Așa să fi fost? „Am folosit acea expresie pentru a le vedea reacția jucătorilor, o reacție pozitivă. E drept că și în vestiar am avut o discuție cu ei, una destul de dură, față în față. Nu știu dacă e bine sau rău, dar acesta sunt eu. Prefer să spun lucrurilor pe nume, fără ocolișuri, dar nu i-a dat nimeni afară pe cei doi. Roman a vrut să-și rezilieze contractul și am fost și noi de acord că e mai bine așa. Nu știam unde va ajunge, dar nu îi puteam pune opreliști la desfacerea contractului. Poate, peste câteva etape, Hermannstadt nu va mai fi candidată la promovare, ca să se spună că am antrenat un jucător pentru o echipă aflată în luptă directă cu noi. Iar în ceea ce-l privește pe Grigorie, el la Sibiu venea după o accidentare, care a și recidivat. Situația sa medicală era mai gravă decât ne-am așteptat și asta a fost…”, a menționat antrenorul principal al „Bătrânei Doamne”, în timp ce Codru Grădinariu a explicat motivul despărțirii de macedonianul Izet: „Nu s-a acomodat, nimic mai mult. Noi, pe de altă parte, știam că nu-l putem folosi ca junior în Liga 2-a, iar la data semnării contractului cu el, încă nu se luase o decizie cu echipa a doua. Era o variantă și acolo, iar dacă ar fi confirmat putea face pasul la prima echipă”.

În fine, Mihalcea a ținut să precizeze că responsabilitatea pentru formarea actualului lot, intrând în jocul de cuvinte al unui coleg de presă. „Dacă dumneavoastră spuneți că pianul a fost inventat să cânți la el, eu vă spun că a fost inventat să dea randament. Nu toată lumea e Clayderman să cânte perfect, eu mă mulțumesc să fac să funcționeze lucrurile în primul rând ca și rezultate. Știu că și jocul echipei e important, dar marea noastră problemă este că nu avem timp. Tot legat de treaba cu pianul, am înțeles aluzia, dar, repet, în fotbalul modern nu mai există un coordonator de joc. Nu se mai joacă cu număr 10, toți mijlocașii contribuie la construcția jocului. Toți sunt inteligenți și creativi, plecând de la Tănase, Asani, Jorza, Cârstocea, Buleică, cu toate că acesta e mai mult un jucător de bandă și acum Paul Păcurar. Sunt mulțumit de toți jucătorii mei, eu i-am ales, iar dacă nu vor da randament problema sunt eu”, a adăugat Mihalcea.

