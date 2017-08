Goge – refuzat din motive tactico-stratetige, UTA e încă pe urmele a doi atacanți: „Meciul cu Baloteștiul îl pregătesc cu ce am acum în lot”

1 SHARES Share Tweet

Chiar dacă l-a transferat pe Paul Păcurar, UTA a pierdut cinci jucători în ultima săptămână, iar stafful tehnic are deja o problemă și din punct de vedere numeric la antrenamente. Nu întâmplător au fost chemați la prima echipă Toma și Luca Bodri, dar și Nick Faur, ca să nu mai vorbim despre o singură variantă de atacant, respectiv Marius Curtuiuș, când mai sunt mai puțin de 48 de ore până la meciul pe puncte cu Baloteștiul.

Chiar și după accidentările de durată destul de mare ale lui Victor Prună (fractură de piramidă nazală) și Norbert Polgar (ruptură de menisc), Adrian Mihalcea spune că se descurcă cu ceea ce are la dispoziție și că singurele sale solicitări la adresa conducerii a fost pentru doi atacanți de careu. În schimb, Petre Goge, fosta aripă a Luceafărului a fost refuzat, fiindcă: „Avem destui jucători pe benzi, inclusiv juniori. Nu mai am nevoie de nimic altceva în afara celor doi marcatori, care să suplinească pierderea celor care înscris constant un număr important de goluri pentru UTA în sezoanele trecute. Suntem în discuții cu câțiva jucători, dar nu e nimic sigur. Dar, nu îmi fac griji, avem soluții, meciul cu Balotești îl pregătesc cu ceea ce am în lot. Poate, jucăm cu vârf fals, nu știu…Cert este că dacă vine cineva mâine, nu va putea juca peste 24 de ore, sau oricum nu titular”, a menționat antrenorul „roș-albilor”.

Codru Grădinariu, managerul general al UTA-ei, a ținut să precizeze că Herghelegiu și Popovici nu au putut refuza UTA, fiindcă nici nu au fost ofertați, în timp ce Mihalcea a spus că nu știe despre interesul arădenilor pentru Andreja Lazovic, sârbul care a marcat toate golurile pentru ACS Poli în amicalul de marți, de la Tomnatic. Atacantul testat de Ionuț Popa are 23 de ani și a jucat până acum doar în Serbia, la Cukaricki, BASK Belgrad, Sindljelic Belgrad, Macva Sabac, Smederevo și Jagodina.

FOTO: UTA Media Design

