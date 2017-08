Păcurar e noul „decar” al UTA-ei: „Cu două rezultate pozitive revenim în frunte”

58 SHARES Share Tweet

Sunt șanse mari ca ultima achiziție a UTA-ei să prindă primul „unsprezece” sâmbătă, cu ocazia vizitei celor de la FC Balotești la Șiria. Paul Păcurar a moștenit de la Ștefan Grigorie numărul 10, dar și postul în teren, de mijlocaș central ofensiv în spatele atacantului. „Chiar dacă Ștefan are o carieră mare în spate, cu trofee câștigate, pentru care – de altfel – îl respect, nu o să am o încărcătură în plus să-i urmez la UTA. Într-adevăr, e un post pretențios, pe care m-am specializat în ultimii ani, după ce la juniori și primele sezoane la seniori am jucat în bandă. Dar, eu zic că dau randament mai bun în centru și vreau să arat acest lucru și la UTA”, spune mijlocașul ofensiv de 26 de ani.

Întrebat dacă a găsit o echipă sub presiune, fostul fotbalist al Luceafărului a adăugat: „Nu neapărat, am găsit un grup bun, unit, cu mulți jucători cu experiență. Într-adevăr, ultimul rezultat (n.n. înfrângerea de la Sibiu) a fost dezamăgitor, dar cu două rezultate pozitive revenim în frunte și atmosfera va fi și mai bună. ”

Chiar în debutul intervenției sale, Păcurar a fost întrebat dacă a beneficiat de primă de instalare, ca și foștii utiști Ștefan Grigorie și Dan Roman, iar răspunsul a fost franc: „Mi s-a părut normal, atâta timp cât nu am avut venit din luna mai”. Imediat, Codru Grădinariu, directorul general al „roș-albilor”, l-a combătut pe proaspătul utist: „La UTA nu se dau prime de instalare”.

