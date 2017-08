Șefii UTA-ei, urecheați de Falcă în momentul semnării acordului pentru milionul de euro de la Primărie: „Una am vorbit cu ei în birou, altceva au declarat presei”

35 SHARES Share Tweet

Toate bune și frumoase în sportul arădean, cel cu doar două sporturi de echipă în primile ligi din România, baschet feminin și polo. Ia bani mulți de la Primărie și nu are niciun motiv să nu facă performanță. Apropo de sportul cu mingea la coș, ca să epuizăm subiectul pe care l-am abordat pe larg săptămâna trecuta, FCC ICIM Arad a primit din partea Primăriei 1.250.00 lei, în sesiunea I şi 130.000 lei, în sesiunea II, adică un total de 306 mii euro.

La semnarea actelor pentru finanțarea pe bază de proiect a fost și Bogdan Oneț, președintele din acte al clubului Atletico. Gruparea specializată în creșterea copiilor și juniorilor, adevărată pepinieră pentru UTA, își asigură 60% din bugetul pe 2017 cu cei 85 de mii de euro din bani publici. Restul de 40% vin din sponzorizări și vânzări de jucători. Prin cota făcută de UTA, am completa noi, ca să fim corecți până la capăt.

Și ajungem la brandul numărul unu al orașului, mândria asumată a lui Falcă, dar un copil cam neascultător în ultima perioadă. „În urmă cu câţiva ani, la iniţiativa mea, s-a pus bazele ONG-ului UTA. Este regretabil că astăzi, oameni din aparatul Primăriei nu mai fac parte din structura de conducere a clubului. Am constatat că atunci când sunt rezultate, promovări, meritul e al conducerii, iar când ceva nu funcţionează cum am vrea cu toţii, vinovat e primarul. Aş vrea să pun câteva întrebări celor din conducerea clubului, pentru că una am vorbit în birou despre locul de disputare al jocurilor din acest sezon şi altceva au declarat presei”. Adică luați cei 1,18 milioane de euro (3.350.000 lei, în sesiunea I şi 1.950.000 lei, în sesiunea II) că și așa nu-i luați de la mine, ci din bugetul public, dar atenție că ceva scârțâie în relația de iubire!

Urecheală pe față ce mai, cu tentă de avertisment public. Și totul pleacă de la stadioanele pe care chiar primarul se chinuie să le construiască în municipiu, dar cine să-l aprecize? Când Falcă a consfințit „exilul” de la Șiria până în vara lui 2018, de ce presa știe altceva? Sunt niște întrebări la care șefii UTA-ei ar putea răspunde într-o zi cu batistuța curată și unghiile la vedere. Până una alta, Florian Voinea, președintele din acte al ONG-ului înființat (și) de Falcă, a spus exact ceea ce a trebuit să spună în cadru festiv și protocolar și anume: „Aceşti bani ne asigură liniştea financiară necesară pentru atingerea obiectivului, promovarea în Liga 1. Astfel, 80% din bugetul clubului e asigurat, fară de care UTA nu ar exista. Semnarea contractului de finanțare între UTA și Primăria orașului Arad confirmă, încă o dată, că UTA este echipa orașului, iar finanțatorul principal și majoritar, cu 80%, este Primăria Arad, prin Centrul Cultural Municipal Arad”.

În fine, tot Falcă a mai subliniat faptul că Dennis Man s-a vândut cu 300 de mii și Adrian Petre, cu 500 de mii, deci există cadru de a face performanță pe banii Primăriei. Fiindcă vedem că nu se prea pricepe la fenomen, îl informăm pe bunul nostru edil că Man și Petre nu au apărut odată cu ONG-ul prin care el a salvat UTA în 2014, ci ambii au început fotbalul pe la 5-6 ani. Antrenorii Cristi Păcurar, Francisc Tisza și Marius Demian s-au ocupat de ei zi de zi, prin grija și implicarea părinților. Iar părinții de atunci încă mai aveau pornirea de a-și duce copiii la fotbal, fiindcă încă mai existau terenuri, stadioane în Arad. Iar la asta cu supermarketurile, chiar intrăm pe felia dumneavoastră și ne oprim la timp.

