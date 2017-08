Ultimul meci de campionat s-a jucat în „Iad”, urmează „Valea Frumoasă”! Cermei și Lipova reiau „duelurile” pe puncte, iar șefii insistă pe „propaganda fotbalului”

1 SHARES Share Tweet

Ultimele două campioane județene, de altfel promovate pe scena eșalonului trei în urma barajelor, reiau, sâmbătă, meciurile pe puncte. Ambițiile au fost mari și mereu în creștere, atât la Gloria Lunca Teuz Cermei, cât și la Șoimii Lipova, care au și un mic palmares ce le cam face egale înainte de disputa din weekend. În campionatul Ligii a 4-a, „roș-albii” au câștigat de trei ori și „alb-albaștrii” o singură dată, dar balanța se echilibrează în Cupă, acolo unde trupa de pe Mureș are două succese: într-o semifinală de acum doi ani și partida de acum o săptămână, în al doilea tur al prezentei ediții.

Revenind la ultima întâlnire pe puncte, aceasta se desfășura pe 19 martie 2016, la Lipova. Cu acea ocazie, Radu Pop le trasmitea următorul mesaj rivalilor: „Suntem pregătiți de meci și nu uităm că suporterii lui Galatasaray au o vorbă mare: Bine ați venit în Iad!”. Cermeianii nu au fost prea impresionați și au luat o serioasă opțiune pentru titlu câștigând cu 3-1 pe arena lipovană. „Dacă ei ne-au așteptat în Iad, noi îi poftim în Valea Frumoasă din Țara Sămădăilor. Poate, totuși, repetăm scorul de atunci și are și logică ce spun. Se știe că am mai jucat două meciuri cu ei în acest sezon, primul l-am câștigat noi, al doilea ei și acum ne vine din nou rândul. Niciodată Cermeiul nu a prea fost interesată de Cupă, de aceea ne-au și bătut de două ori, dar în campionat e altceva. Suntem și mai experimentați decât ei la acest nivel, suntem deja căliți în luptele Ligii a 3-a și chiar ne-am propus să nu mai pierdem puncte acasă, așa cum am făcut-o sezonul trecut. Dar, până la urmă, e important ca oamenii ce vin la stadion să asiste la un spectacol fotbalistic de calitate, fără a exista durități sau accidentări de nicio parte. Să nu uităm că suntem echipe din același județ, ne cunoaștem și ne respectăm și ne-am mai ajutat între noi, chiar dacă, poate, nu în mod direct. Și aici vorbesc despre trecerea lui Calvin de la noi la Lipova”, a menționat Petre Bulza, președintele „alb-roșiilor”

Radu Pop vrea să dea uitării declarația din primăvara anului trecut, dar își amintește foarte bine cum au stat lucrurile în returul acelui sezon. „Chiar dacă ne-au învins de două ori în acel campionat, Cermeiul a promovat pentru că Lipova a oprit Sântana, care era la distanță mică în urma lor. Dar, ce a fost a fost, acum sunt altele datele problemei. Ne reîntâlnim în liga a treia, la un alt nivel, cu alte pretenții. Noi plecăm cu șansa a doua, suntem nou promovați, pe când Cermeiul are deja experiența unui sezon de Liga 3-a. În plus de asta, joacă acasă și au suporteri pătimași, după cum i-am văzut pe viu de câteva ori. Loturile sunt aproximativ egale ca valoare și de aceea va fi un meci de 1X2, nu pot face un pronostic. Ce pot spune sigur este că nu mergem cu capul plecat, vrem și noi să adunăm cât de multe puncte. Ne-am pregătit bine, avem tot lotul valid, sper să fie antrenorul inspirat în alcătuirea echipei. Partida amicală și meciul de Cupă nu mai contează, au fost și s-au dus. Acum e altceva, se joacă pe puncte. Invităm toată lumea să vină la meci, îi asigurăm că va fi un meci frumos, între două echipe formate în majoritate din jucători arădeni”, spune președintele Lipovei.



Cermei – Lipova, din cadrul etapei a doua a Ligii a III-a (seria a IV-a) se joacă sâmbătă, începând cu ora 17.

0 0