Chița le cere răbdare sebișenilor: „Nu am o baghetă magică, dar ca atitudine nu am dezamăgit”

Pentru o echipă ce și-a propus promovarea în Liga 2-a, o remiză e prea puțin în cele două etape scurse din noua stagiune. După un 4-4 la Deva, a venit eșecul intern (0-1) cu ACS Șirineasa, omul de trei puncte fiind fostul vâlcean, Octavian Vasile.

Dincolo de problemele de arbitraj la care vom reveni, Alin Chița a recunoscut că echipa sa încă nu stă prea bine la capitolul omogenitate și pragmatism. „Din punctul meu de vedere, am condus acest meci de la cap la coadă. Am avut multe situații de a marca, dar nu am fost destul de coerenți în fața porții. Ne-a lipsit mereu ultima sclipire. Iar când pui presiune pe adversar și nu-ți iese, te poate surprinde un contraatac și e de ajuns. Asta s-a întâmplat și la noi, lui Săulescu, Enciu sau Cosmin (n.a. Ionică) le-a lipsit un vârf de bocanc. Lucrul benefic este că ducem destule mingi în fața porții adverse, însă, din păcate, acest lucru nu se vede și pe tabelă”, a menționat noul antrenori al grupării de pe malul Crișului Alb.

Totodată, fostul fundaș al UTA-ei cere timp pentru el și echipa sa. „Dacă stau și mă gândesc retrospectiv, din punct de vedere al atiutudinii, nu am dezamăgit nici la Deva, nici azi. Dar, din punctul de vedere al punctelor, lucrurile stau rău. Unul singur e puțin, nu mă simt deloc confortabil, dar sper ca sebișenii să aibă puțină răbdare cu noi, la câți jucători noi avem de sudat într-o echipă. Ca antrenor, nu am o baghetă magică și nu pot face minuni peste noapte. Toți cei care au venit în această vară au caracteristici diferite, este destul de greu să-i aduci la un numitor comun pe toți , pentru a-i pune în slujba echipei”, a adăugat Chița.

