Foști colegi în Cipru, Mihalcea și Diniță sunt față în față în UTA – Balotești: „Arădenii au prima șansă, dar nu venim în excursie”

Pentru CS Balotești, partida cu „Bătrâna Doamnă” a fotbalului românesc pare să vină într-un moment bun. Ilfovenii tocmai au bifat primul succes stagional, 2-0 cu Olimpia Satu Mare, în timp ce arădenii se află într-o ușoară criză de joc și rezultate.

În plus, UTA nu a mai cunoscut gustul succesului pe terenul din Șiria din luna aprilie, când, ca și o coincidență, îi învingea tot cu 2-0 pe cei de la Olimpia. „Am văzut meciul arădenilor cu Mioveniul și, într-adevăr, terenul este cam îngust. Este un lucru bun pentru noi, fiindcă se aseamănă destul de mult cu al nostru, suntem obișnuiți cu diminensiunile. Dar, să nu ne amăgim singuri, până la urmă UTA are un lot valoros, cu destui fotbaliști care au trecut prin Liga 1, care pot face diferența în orice condiții de joc. Chiar dacă utimele rezultate ale UTA-ei nu sunt tocmai cele așteptate, joacă acasă, au un obiectiv important și este clar că au prima șansă mâine. Dar, nu venim în excursie. De când am venit la Balotești, echipa este în creștere de la etapă la etapă, sunt mulțumit de cum răspund băieții la antrenamente și la jocuri. Nu avem presiunea rezultatelor, pe noi ne interesează să creștem jucătorii tineri din lot și să terminăm în prima parte a clasamentului”, ne-a declarat Diniță, cel care și-a petrecut marea parte a carierei de fotbalist la Sportul Studențesc (7 sezoane), după care a câștigat două titluri de campion al României cu Steaua (2005 și 2006).

La finalul aventurii la cea mai titrată grupare din România, Diniță a jucat timp de doi ani la Aris Limassol, în prima ligă cipriotă. Aici l-a avut coleg de atac chiar pe Adrian Mihalcea, actualul antrenor al „roș-albilor”. „Eu eram mai mult cu pasele, el cu golurile. Ne-am înțeles bine atât pe teren, cât și în afara lui, suntem și acum prieteni. Fiindcă ambii am fost atacanți, poate lumea se așteaptă ca echipele noastre să joace foarte ofensiv, dar ca antrenor trebuie să te pliezi pe calitățile și potențialul fotbaliștilor pe care îi ai în lot. Sigur, fotbalul se joacă pe goluri, dar nu poți juca mereu doar pe cartea atacului”, a adăugat tehnicianul ilfovenilor, care în cele două sezoane petrecute în Cipru a înscris 7 goluri, în timp ce Mihalcea a izbutit nu mai puțin de 46, dar în patru campionate disputate în culorile lui Aris.

Baloteștiul călătorește cu autocarul spre Arad, având o singură absență de lot, de altfel destul de importantă. Mijocașul ofensiv, Adrian Hurdubei, împrumutat de la Juventus, a fost eliminat pentru proteste în minutele de prelungire ale confruntării cu Olimpia.

