Se reia duelul Bodea – Bujor în primul derby arădean din Liga 3-a: „Cel mai bun să câștige, prietenia rămâne!”

Colegi de „suferință” sub comanda lui Dan Țapoș la UTA în urmă cu 6-7 ani de zile, Roberto Bodea și Cătălin Bujor au dezvoltat o relație de prietenie ce dăinuie și astăzi.

Tachinările vin la pachet, asfel că cei doi goal-keeperi au un fel de palmares direct, care îl avantajează deocamdată pe cermeian. „A luat puțin avans în anii în care a jucat cu UTA în ligile patru și trei și m-a prins la Gloria și Ineu, dar m-am apropiat din nou de el în ultimul an. L-am prins cu Lipova la singurul său meci jucat pentru Vladimirescu, un 5-0 pe care știu că nu l-a uitat și acum, în Cupă, tot victorie la un scor sever, 3-0. Așa că m-am apropiat mult de el, sper ca mâine să mai fac un pas. Dincolo de aceste copilării specifice vechilor prieteni, Robi este un portar de valoare, la prea puține goluri de la ultimele meciuri a avut ce face. În derby-ul de mâine, sper să câștige cine e mai bun, adică Lipova. Sigur, va trebui să demonstrăm asta și pe teren și sunt conștient că nu ne va fi ușor în fața lui Robi și ai colegilor săi, fotbaliști de valoare, experimentați și băieți de mare caracter. Până la urmă, e important să fie un meci frumos, să respectăm prin fotbal statutul de derby al Aradului. Noi avem un motiv în plus să dăm totul pe teren, acela de a-i afce un cadou frumos lui Sergiu Popa, cu ocazia cununiei civile pe care a făcut-o chiar azi și chiar îi transmitem de pe acum <<Casă de Piatră!>>”, a spus Bujor.

Dincolo de mica satisfacție a palmaresului pozitiv cu „Buji”, Roberto Bodea are și un of: „Plăcerea revederii pe gazon e mare de fiecare dată, însă aș fi vrut să ne duelăm într-o ligă superioară. Nu cred că sunt lipsit de modestie când spun că atât eu, cât și Cătă, merităm să apărăm mai sus, măcar în Liga 2-a, dar asta e situația…Dacă ambii vom fi pe teren mâine, vom da totul pentru echipele noastre. Nu ar trebui să fie un meci încrâncenat, căci, din câte știu eu, nu avem obiective gen promovarea. Bineînțeles, că la fotbal vrei să câștigi mereu, dar în limita fair-play-ului. Cu atât mai mult cu cât ne cunoaștem bine între noi, am copilărit sau am jucat împreună pe la diferite echipe”, a menționat și portarul Cermeiului, care, de astăzi, este coleg și în acte cu Darius Buia, atacant împrumutat de la ACS Poli Timișoara. De altfel, cei doi s-au întâlnit și la echipa națională Under 17 în urmă cu 8 ani.

Primul derby arădean la nivelul Ligii a 3-a se joacă mâine, de la ora 17, la Cermei. Cel mai probabil, vom avea față în față următoarele echipe:

Cermei: Bodea – Rogojanu, Cotoc, Nistor, Suslak – Mager, Ianc, N. Varga, Diarra – Buia, Sulea.

Lipova: Bujor – Mandache, Calvin, Bier, Stoin – Piț, Jichici, S. Popa, Deta – Vasinc, Trabalka.

Arbitri: Rareș Moca – Elena Mazilu (ambii din Cluj) – Iosif Nasc (Câmpia Turzii)

Observatori FRF: Zaharia Ciev (Timișoara), Viorel Vancea (Oradea)

