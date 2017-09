Derby-ul le-a surâs „alb-roșilor”! Anca: „Îmi felicit echipa pentru atitudine” v.s. Sabău: „Sunt principalul vinovat pentru înfrângere”

1 SHARES Share Tweet

Răzbunarea cermeianilor a fost promtă. Acel 0-3 din Cupă a fost anulat de o victorie la același scor în campionat în primul derby arădean al sezonului în Liga 3-a. Până la eliminarea lipovanului Calvin, raportul ocaziilor a fost echilibrat, după care gazdele nu au mai avut probleme în a se impune.

Bucuria „alb-roșilor” a fost mare la final, mai ales că în joc a fost și o primă din partea conducerii. „Felicit întreaga echipă pentru atitudine, a fost o victorie muncită. E drept, am și avut superioritate numerică timp de 60 de minute, a contat mult. Calvin era o piesă importantă în dispozitivul apărării, dar am avut ocazii mari și când am fost 11 la 11, mari de tot chiar. Dar, sigur că în superioritate am putut face un joc și mai bun. Am meritat victoria, băieții au avut și o mică primă, mă bcuur că au luat banii conducerii. Mergem următoarea etapa la Craiova, vrem să ne jucăm șansele și să scoatem tot un rezultat bun”, a menționat Radu Anca, antrenorul Gloriei Lunca Teuz Cermei.

Primul eșec în anul 2017 a venit chiar într-un derby județean pentru Lipova, care a fost privată de aportul unor jucători precum Pașcu sau Deta. „Trebuia să se întâmple odată și odată și acest prim eșec al anului, dar cât timp am fost 11 contra 11 am stat destul de bine. Până la urmă, eu sunt principalul vinovat pentru înfrângerea de azi, pentru că nu mi-am respectat principiile. În plus, nu am reușit să-i fac să înțeleagă că meciul de Cupă nu conteză absolut deloc și am făcut și greșeli tactice. Am pregătit ceva la antrenamente dar, din păcate, unii jucători se cred mai deștepti decât antrenorii. Iar asta nu e bine, pentru că pierdem puncte, timp, muncim degeaba și nu avem rezultate și satisfacții. Sper să nu mai fac greșeala asta de acum înainte”, a explicat Flavius Sabău.

A surprins, oarecum, titularizarea lui Bruno Vasiu pe postul de fundaș central, în condițiile în care fotbalistul împrumutat de la UTA nu a mai jucat demult un meci oficial din primul minut și nici nu mai e considerat junior la cei 20 de ani ai săi. „Am greșit ca și echipă, nu că am jucat cu Vasiu titular. Nici nu am avut soluții, Pașcu a fost accidentat, dar toți am jucat slab. Am luat roșu în minutul 30, cu toate că le-am cerut ceva să joace și nu s-a întâmplar asta. Am fost debusolați și nu am mai jucat nimic. Sper ca etapa viitoare să arătăm altfel, să gestionăm mai bine jocul, dacă vom arăta ca și astăzi nu va fi în regulă”, a adăugat tehnicianul „șoimilor”.

