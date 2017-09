Livetext, UTA – CS Baloteși: 0-1 din min. 55

5 SHARES Share Tweet

Echipa fanion a Aradului nu mai are voie să greșească în fața propriilor suporteri. Adversarul de azi este unul dintre cei care au întreținut seria negativă de pe arena „Otto Greffner”, din Șiria, ce durează din luna aprilie a acestui an. Pe finalul sezonului trecut, ilfovenii se impuneau cu 2-1 și le risipeau șansele de promovare matematică „roș-albilor”. De la ora 11, elevii lui Adrian Mihalcea nu are decât varianta victoriei în fața trupei lui Laurențiu Diniță pentru a reintra în plutonul fruntaș al clasamentului.



Formații oficiale:

UTA: Grahovac – Adili, Scutaru, Ciucă, Burlă – Tănase – Strătilă, Cârstocea, Păcurar, Stahl – Curtuiuș. Pe bancă: Barna – Dinculescu, Filaret, Jorza, Asani, D. Toma, Buleică.

Balotești: Iordan – Dedu, Marciuc, Răuţă, D. Filip – Gojnea, L. Ion – Al. Coman, Al. Pătrașcu, Ciubuc – E. Nica. Pe bancă: Fulga – Flămânzeanu, Mirescu, Neagu, Ioniţă, Paraschiv, Suciu

Arbitri: Marius Omuț (Satu Mare), Nicolae Chițoiu (Timișoara) și Ovidiu Timar (Marghita – Bihor). Rezervă: Rareș Vidican (Satu Mare)

Observatori FRF: Fevronia Ion (Craiova), Mircea Sârbu (Hunedoara)

1 1