MIhalcea și-a anunțat demisia de la UTA: „Nu văd cale de ieșire, trebuie produs un șoc”

143 SHARES Share Tweet

Ca urmare a rezultatului de egalitate cu CS Balotești, Adrian Mihalcea și-a anunțat demisia din funcția de antrenor al UTA-ei la conferința de presă de după meci.

Fostul atacant susține că nu vede cale de ieșire din această situație, cu jucători fricoși sau impotenți, care nici nu au înțeles mesajele sale din ultimele săptămâni. Totodată, Mihalcea a dat de înțeles că nici conducerea nu l-a ajutat prea mult în momentul în care a mai cerut doi atacanți după plecarea lui Roman. „Am avut azi o prestație modestă, cred că eu sunt problema. Mă confrunt cu jucători blocați și doar un șoc îi poate debloca. Eu voi fi șocul, simt o mare neîncredere din partea jucătorilor. Am pretenții de la niște fotbaliști pe care nu-i recunosc, am jucat fotbal și îmi dau seama de unele chestii. Nu știu dacă sunt foarte dure, nu cred că mai pot fi antrenorul potrivit. Să vină unul mai blând, să nu mai existe frica de a juca, ca să tragi la promovare trebuie mult mai mult. Nu văd cale de ieșire, trebuie produs un șoc” a spus la cald antrenorul „roș-albilor” care în cele șase etape de când este pe banca UTA-ei a strâns 9 puncte fără a câștiga vreun meci pe teren propriu.

Apoi, a spus cu subiect și predicat că își dă demisia iar la această oră discută pe acest subiect cu Alexandru Meszar pe una dintre băncile de rezervă ale stadionului din Șiria.

11 0