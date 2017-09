Ruptură totală Mihalcea - jucători: „Ori au uitat să joace fotbal, ori l-au păcălit atât de bine, ori...Iubire cu forța nu se poate, sunt departe de adevăr”

12 SHARES Share Tweet

Echipa fanion a Aradului stă pe un butoi cu pulbere. Ca și pe finalul stagiunii trecute, declanșatorul a fost FC Balotești, iar suspiciunile suporterilor și, de data aceasta, și ale antrenorului au fost legate de un non-combat asumat al jucătorilor. Pe cale de consecință, Adrian Mihalcea și-a prezentat verbal demisia la puține minute de la încheierea disputei cu ilfovenii, iar toate declarațiile sale lăsate la cald sugerează un curent creat în vestiar, ce l-a dus la fundul apei pe fostul dinamovist.

Dacă acum câteva ore am spicuit câteva dintre declarațiile mai importante lăsate odată cu prezentarea demisiei, acum venim cu restul, ce lasă să se înțeleagă faptul cu ruptura, fractura e totală:

…despre feelingul cu jucătorii. „Nici nu trebuie să mă dorească, trebuie să joace pentru ei, căci ei pierd bani. Sincer am avut discuția asta cu ei încă de la pauză, dar unii s-au complăcut în aceeași situație. E imposibil să cred că ei au uitat cum să dai o pasă. Nu știu dacă nu mă vor, dar e fix problema lor. O iubire cu forța nu se poate. Simt că o mare neîncredere din partea lor și am niște pretenții de la niște jucători pe care nu îi recunosc, să vină altul mai blând, să îi scoată, să îi plimbe. E un mare semn de întrebare frica asta de a juca”.

…despre iluzia că elevii săi i-au înțeles mesajul din ultima săptămână. „Am crezut că putem schimba ceva după meciul de la Sibiu și că a fost un accident acela… Dar nu a fost un accident. Nu se poate ca Baloteștiul să te paseze în multe momente, să te dribleze, să iei gol dintr-o fază de două ori. Sincer nu știu cum”.

…despre decizia de a nu mai da indicații de pe margine începând cu minutul 60. „M-am calmat. Nu mai avea rost să-i cer cuiva ceva. Și copiii ne ajută prea puțin, dar, per ansamblu, nu ne ajutăm deloc noi pe noi. Le-am tot spus la antrenamente și am crezut că au înțeles să joace înainte, iar tu să joci numai înapoi, să-ți fie teamă să dai o pasă…E blocaj, doamne ferește să fie alte chestii. Ori au uitat să joace fotbal, ori l-au păcălit atât de bine, ori…Iubire cu forța nu se poate”.

…despre decizia de a lucra cu unii jucători: „Într-adevăr, au fost negocieri și cu jucători pe care îi cunoșteam mai bine, cu care am lucrat în trecut, dar ei aveau deja contracte cu alte echipe. Dar, am știut de fiecare jucător care a venit, Dar, așa, doar cu numele, joci o etapă două, trei, apoi…Să ai meci de meci atâtea mâini moarte…La fel de prost aș putea juca și eu, dacă aș fi intrat pe teren aș fi jucat la fel. Trebuie să recunoaștem asta și de unde pleacă tot? De la antrenor”.

…despre injuriile venite din tribună. „Știam că mă așteaptă și asta. Vă înșelați dacă credeți că nu eram pregătit pentru asta. Și la Călărași am avut parte de ele și când am jucat fotbal. Iar jucătorii, ce? Au venit de la copii și juniori și nu suportă presiunea? Toți joacă împotriva noastră cu voință și noi în loc să mergem spre bine, mergem din ce în ce mai rău. E ca o boală din aceea care te mănâncă din interior”

…despre o posibilă fractură și cu conducerea clubului pe baza absenței atacanților. „Am vrut vreo doi atacanți de vreo două săptămâni că știu cu ce mă confrunt și nu se poate aduce nici jumate. Înaionte săp plece Roman, vorbeam că ne trebuie un atacant, acum duă ce a plecat Roman ne mai trebuiau doi. Nu am găsit ceea ce ne-a trebuit. Au fost discuții, pe bune acum să ne luptăm. Am fost într-o permanentă discuție cu conducerea, am avut și am, cred eu, sprijinul ei, nu am cerut lucruri exagerate. Am cerut doi atacanți, căci avem nevoie să băgăm mingea în poartă. L-ați văzut pe Nica de la Balotești, e Under 21 și ne-a zguduit creierii, îl știu de doi ani. Ca să vedeți cum te poate ajuta un junior, ne-a întins, ne-a driblat. Noi, în schimb, de pe bancă trebuie să le arătăm pas cu pas cum să urce cu mingea. Nu are rost, nu știu ce antrenor va reuși să facă asta”

…despre posibilitatea de a putea fi întors din drum de conducerea clubului: „O să discut cu conducerea, nu cred că să mai putem continua colaborarea. Și mi se pare normal să fie așa, atâta timp cât nu văd lucrurile corect. Sunt departe de adevăr”.

…despre curajul lui Burlă și randamentul defensivei. „Bravo lui, a avut sânge în instalație, dacă a luat mingea și a bătut acel penalty. Era, într-adevăr, pe o listă cu executanți, dar bravo lui că a venit din prima și a avut tupelul să ia mingea. Să revii de la 2-1, iar apoi să iei golul ală căcăcios. Și nu mă leg deloc de arbitri, că nu am meritat nimic. Jocul nostru a fost dezastruos, nu creăm nimic, nu avem finalizare. Defensiva e foarte ofensivă….Suntem de râsul plânsul. Să știi că e lovitură liberă indirectă și tot să iei gol. Al doilea în aceeași fază”.

…despre schimbări. „Să-l învăț eu acum pe Asani să nu mai dea pase în spate sau la adversari, pentru că ți-e frică. L-am băgat și pe Tomiță, dar el trebuie să crească și e destul de greu în condițiile astea pentru toți. Nici pe Tănase nu l-am înțeles. Ok, e copil, dar să dai mingile direct la adversar…Dar nu mai dau nume, oricum le-am spus în față ceea ce am avut de spus. Spune lumea să defilăm cu ceea ce avem. Problema e că defilăm prost”

…despre o posibilă clauză în caz că ar fi fost demis: „Păi eu am venit pentru bani la UTA? Nu există așa ceva. La 40 de ani vreau să fac performanță în antrenorat, nu am nicio clauză, nu mă interesează banii”

Chiar dacă și antrenorii Mihalcea și Mihali au fost la rândul lor contestați, majoritatea reproșurilor i-au vizat pe jucători. După ultimul fluier al lui Omuț, la salut, cel puțin galeria le-a strigat fotbaliștilor să predea echipamentul și să plece de la UTA. Primii care au ieșit din discuțiile aprinse cu fanii au fost noii componenți ai echipei, în timp ce juniorii, plus Filaret și Cristocea, au stat bărbătește în „bătaia gloanțelor”.

