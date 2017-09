Bulza a ridicat tensiunea într-un meci cu patru penalty-uri: Progresul Pecica – CS Ineu 4-2

1 SHARES Share Tweet

După înfrângerea din „fieful” rivalilor din Chișineu Criș, pecicanii erau chemați să-și revină rapid în fața unei echipe ce a început bine sezonul. Deși s-au văzut egalați după un start lansat, amfitrionii au găsit în cele din urmă puterea să facă diferența pe tabelă. „Centralul” Burza a reușit performanța să enerveze ambele tabere într-un meci în care a dictat nu mai puțin de patru lovituri de la 11 metri.

Prima dintre ele a venit după numai 9 minute de joc. Spătaru a fost pedepsit pentru o intervenție dubioasă în propriu careu și căpitanul Arsene a transformat de la punctul cu var. Cinci minute mai târziu, Măgulean a profitat de o centrare și a înscris pe sub Pușcaș. Vlad și Popa au avut alte două bune ocazii, după care Ineul s-a trezit. E adevărat cu concursul fundașilor adverși, V. Fritea și Dolga, care i-au culcat în careu pe frații Mâneran, Dennis și Dan. Georgiu și Păcurar au restabilit egalitatea din cele două penalty-uri dictate în minutele 29 și 35.

Meciul a continuat să fie deschis și după pauză, iar ocaziile s-au succedat la cele două porții. Al patrulea penalty al confruntării a fost cel mai clar și a venit în urma hențului comis în careu de Spătaru. Mirel Arsene și-a mai făcut odată treaba (min. 71), pentru ca apoi să țintească transversala, din voleu. În minutul 77, „centralul” Burza a încins și spiritele cu ocazia eliminării lui Vali Fritea, pentru două „galbene”. Portarul Florin Rusu pur și simplu a fost la un pas de a-și pierde cumpătul, dar – în cele din urmă – a dus meciul la bun sfârșit. Punctul siguranței a venit doar în ultimul minut de joc, de la Măgulean, care și-a pus din nou în valoare oportunismul și a punctat din apropiere, printre picioarele tânărului goalkeeper advers. 4-2, rezultat final.

Ca și în alte ocazii din stagiunea precedentă, Dorel Mutică a atras atenția asupra cavalerilor fluierului. „Din păcate, domnul Burza a reușit să strice meciul, nu înțeleg de ce Comisia insistă cu unii arbitri fără nicio treabă cu fenomenul. Altfel, victoria noastră o consider meritată, dacă luăm în considerare ocaziile clare de poartă. Nu-mi explic căderea de la 2-0, mai ales că am avut o primă jumătate de oră excelentă, riscând să pierdem meciul din mână. Ineul este o echipă bună a acestui campionat, cu câțiva jucători buni veniți în această vară, ca Georgiu, Păcurar sau Mâneran, o să pună destule probleme altor echipe. Până la urmă, important e că am luat punctele, în ciuda nervilor de pe final”, a menționat Dorel Mutică.

Fără Hulbăr, Gligor și Costea, fotbaliști cu pretenții de titulari, Ineul nu a jucat la aceeași intensitate minutele de la Pecica și a plătit cu prima înfrângere stagională. „Am intrat nepermis de relaxați pe teren, practic am început partida de la 0-2. Apoi, am făcut destule greșeli la golurile lor, cu excepția fazei de la primul penalty, când, zic eu, arbitrul a greșit. Degeaba am întors apoi jocul, dacă nu am avut continutate în evoluția bună și ne-am bătut joc de câteva ocazii clare. E păcat că nu putem duce la bun sfârșit din punct de vedere mental un meci, iar un adversar bun ca Pecica nu te iartă”, a menționat și Cristi Sculici, antrenorul zărăndanilor.

Formații:

Pecica: Rusu – Petrache, Dolga (46 Ew. Wild), Șiclovan, V. Fritea – R. Popa (41 Coșa), Marinescu, R. Fritea, Vlad – Arsene, Măgulean.

CS Ineu: Pușcaș – Voștinar (87 Florea), Karmanoczky, Iaroș, Spătaru – Zdrențan – Dan Mâneran, M. Ponta (82 Belei), Georgiu, , Denis Mâneran (77 Dragoș) – Păcurar

Arbitri: Cristian Burza – Florin Vesa, Andrei Pîslaru.

Observatori: Doru Herțeg, Eugen Roșu.

