„Roș-albii”, salvați de o nouă achiziție din județul Timiș: Păulișana Păuliș – Victoria Zăbrani 1-2

După eșecul total neașteptat de pe teren propriu cu Șimandul, Zăbraniul a trăit periculos și în vecini, la Păuliș, acolo unde a avut nevoie de aportul proaspetei achiziții, Florin Dochița. Ca și alți elevi de-ai lui Adi Abrudean, ca Ștrango, Francescu, Corlățeanu, Crișan sau Filip, atacantul de 30 de ani a sosit din județul Timiș, acolo unde a îmbrăcat tricourile celor de la Mașloc sau Ghiroda. În schimb, formația lui Mițiți nu se regăsește în acest debut de sezon, unul – de altfel – dificil și din punct de vedere al programului.

Ratările sunt marcă înregistrată deja la Zăbrani și ele nu puteau lipsi nici la Păuliș. „Un meci pe care l-am anticipat că o să fie dificil mai ales din cauza ratărilor noastre. Dacă marcam la început, la una din cele trei ocazii mari avute, ne făceam jocul mai ușr, așa, am avut de muncit”, a povestit din capul locului Adrian Abrudean. Iar meciul a fost într-adevăr greu până în minutul 57, după care a devenit și mai greu și asta pentru că Păulișana a deschis tabela. Pe o contră, Denis Calancea a scăpat în careu pe stânga și l-a învins cu un șut la colțul lung pe Irimia: 1-0.

A fost momentul în care a început să iasă la rampă noul vârf al Zăbraniului. În minutul 62, Corlățeanu a trimis o diagonală perfectă, Dochița a preluat pe piept și a țintit colțul lung din voleu. Oaspeții nu s-au mulțumit cu puțin și au apăsat pedala cât pentru golul de trei puncte. Acesta a venit cu trei minute înainte de gong și a pornit de la Dochița, care i-a dat o pasă lobată lui Băd și acesta a șutat puternic, pe centru, din 11 metri. „Ne-au surprins pe un contraatac dar mă bucur că am avut reacție și am egalat repede. Am câștigat cu un gol pe final, un lucru important, căci puține vor fi echipele vor lua puncte la Păuliș. Chiar dacă au început mai slab, cei de la Păuliș au ambiții, sunt dârji, își vor rezolva problemele și vor fi o nucă tare. Sunt mulțumit de rezultat, dar trebuie să reglăm niște aspecte la antrenamente pentru că ne așteaptă un meci dificil cu Pecica. Din păcate, ne lipsește încă Zele și nici nu știm când își revine excact după accidentare”, a spus Adrian Abrudean la finalul disputei din Podgoria arădeană. .

Formații

Păuliș: Brutyo – Orza, Suciu, Crișan, Ambruș – Pop, Itu – Asandului, Stoian (28 Grigorean), D. Calancea (74 Morariu) – D. Popa (81 Albulescu)

Zăbrani: Irimia – Strango, Francescu, Lung, Edu (88 Topai) – Corlățeanu (86 Filip), Simion (46 Varga), Crișan – I. Gherghel (70 Olariu), Băd, Dochița.

Arbitri: Tudor Jurcă – Flavius Drăghici, Andrei Pîslaru

Observatori: Marius Alexa, Marcel Vida

