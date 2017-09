Vămuiți de două puncte: Victoria Nădlac – ACS Socodor 1-1

1 SHARES Share Tweet

Nou promovata de la Vamă spera facă uitat „dușul rece” de la Sântana cu al doilea succes intern al sezonului și a fost la câteva secunde distanță să-și atingă scopul. Însă, Socodorul a crezut până la ultimul fluier în șansa ei și a plecat cu un punct, la un moment dat, nesperat.

Meciul a fost, în general, destul de echilibrat. Oaspeții au stat destul de bine în teren, au lăsat puține spații la dispoziția gazdelor, care nu au avutr prea multe situații de a înscrie. Cea mai mare i-a aparținut lui Dan Puie, care a finalizat din apropiere, dar un adversar a intervenit exact pe linia porții. De cealaltă parte, Bibarț a avut două contre bune, dar rapidul atacant al oaspeților și-a terminat golurile runda trecută, cu Săvârșinul, când a marcat de nu mai puțin de șase ori.

Până la urmă, insistențele ofensive ale Victoriei s-au concretizat cu deschiderea tabelei. Era minutul 72, când Gyebnar a profitat de eroarea lui Pîslaru, a pătruns în careu și l-a bătut pe Vîrzob din 8 metri. Forcingul de final al Socodorului a dat în cele din urmă roade, iar golul remizei a fost unul special. Gherheș a centrat excelent, iar Luchian Sălăjan (foto), fratele fostului divizionar secund la UTA și Pîncota, Alex Sălăjan, l-a lobat cu capul pe Dulhaz.

Antrenorul gazdelor recunoaște că, poate, echipa sa s-a văzut prea repede cu sacii în căruță. „După ce am marcat spre final de meci, nu credeam că mai putem pierde vreun punct. Ei bine, au venit prelungirile și am fost aduși cu picioarele pe pământ. Cu 6 puncte după două etape era prea bine, însă și 4 sunt binevenite pentru o nou promovată. Ceea ce mă îngrijorează, în schimb, sunt fluctuațiile de formă. Într-un meci, joacă bine unii, apoi alții, niciodată toți în același timp și acest lucru își pune amprenta pe evoluția generală a echipei. Arbitrajul a fost prea bun pentru oaspeți, dar nu am ce să le reproșez arbitrilor. Nu din cauza lor am pierdut boi două puncte când mai erau de jucat câteva secunde”, a precizat Rudolf Lakatos.

Fiind la al doilea an pe scena primului eșalon județean, Socodorul începe să arate maturitate în joc, dar și un psihic de echipă cu pretenții. „Într-adevăr, când egalezi la ultima fază a meciului, poți spune că ai câștigat un punct. Dar, zic eu, după aspectul general al meciului, nu am fi meritat să pierdem. De altfel, cam patru puncte ne-am și propus în primele etape, acum mai urmează alte 6-7 în următoarele trei”, a completat Tiberiu Darazs, a cărui echipă va da piept în ordine cu UTA II, Glogovăț și Felnac.

Formații:

Nădlac: Dulhaz – Taloș, A. Moț, V. Gabor, Grasa (31 P. Mocriș) – Gyebnar (79 Luculescu), Aldea, Coriteac – Harazin, Puie, R. Lakatos,

Socodor: Vîrzob – Turcuș, Bragea, Pîslariu, Gherheș – Șulea, Buruiană (63 L. Sălăjan) – Fl. Dema, Flueraș (79 Buia), D. Ardelean – Bibarț

Arbitri: Alin Bolcaș – Sebastian Pantea, Romulus Naghi.

Observatori: Dorin Vătran, Iosif Lovas

0 0