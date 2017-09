Mulțescu nu vrea să o preia pe UTA din mers: „Nu știu ce pregătire are echipa, ce transferuri s-au făcut, riscam să păcălesc un oraș pe care îl iubesc”

64 SHARES Share Tweet

După despărțirea de Adrian Mihalcea, conducerea „Bătrânei Doamne” trebuie să se orienteze rapid spre un alt antrenor principal. Primul contactat a fost Gigi Mulțescu, care – însă – a declinat oferta arădelilor.

„Într-adevăr, m-a sunat Claudiu Drăgan și am cerut două ore timp de gândire. Am revenit cu un telefon și le-am spus celor de la UTA că nu sunt genul de antrenor care să fac lucrurile din mers. Nu știu ce pregătire are echipa, ce transferuri s-au făcut, riscam să păcălesc un oraș pe care îl iubesc. O parte din sufletul meu a rămas la UTA, mi-ar fi făcut mare plăcere să revin, dar nu acum, când nu stăpânesc datele problemei. Nici măcar nu s-a ajuns la bani sau la alte detalii contractuale”, ne-a declarat fostul mijlocaș al naționalei anilor ’70-’80, care și-a încheiat cariera de fotbalist chiar la UTA, în sezonul 1988-1989, fiind – totodată – și antrenor.

Ajuns la 65 de ani, Mulțescu are o bogată experiență de antrenor în spate. Ultima formație pregătită a fost CSU Craiova, pe care a dus-o în play-offul Ligii 1 la fotbal, dar și în preliminariile Europa League.

8 0