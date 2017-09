Suslak a dezvăluit secretul din derby-ul cu Lipova: „O mare sete de revanșă”

0 SHARES Share Tweet

Lunca Teuz Cermei nu s-a menajat în derby-ul arădean cu Lipova, iar la final a rămas cu toate punctele, dar și cu satisfacția răzbunării după înfrângerea la același scor, din Cupă. Momentul cheie pare să fi fost eliminarea ex. -ului Ali Calvin Tolmbaye, însă chiar și așa a fost nevoie de o execuție specială pentru „dezghețarea” tabelei.

În minutul 58, stângaciul Adrian Suslak a primit o minge de pe partea opusă și a „armat” șutul ce s-a dus pe jos la colțul lung al porții apărate de Iliescu. „Sunt fericit pentru gol, primul al partidei, pentru că apoi totul a fost mai simplu. Și până la eliminarea lui Calvin am avut două-trei ocazii bune de gol, au mai avut și ei, dar după ce au rămas în zece oameni ne-am făcut jocul. Mă bucur că am câștigat, am avut o sete mare de revanșă. Suntem fericiți și motivați”, a menționat fostul fotbalist al UTA-ei.

Cu 4 puncte și golaveraj +3, Cermeiul ocupă poziția secundă în clasamentul seriei a IV-a, în spatele singurei formații cu punctaj maxim, ACS Șirineasa. „Avem două partide fără înfrângere, vrem să facem și pe mai departe jocuri tot mai bune și cred că suntem capabili de asta. Ne pregătim bine și avem încredere în noi. Mergem la Craiova să scoatem ceva, avem informații de la meciul lor de vineri, din deplasarea la Lugoj, unde au făcut egal. Sunt tehnici și iuți, dar avem și atuurile noastre”, a adăugat Adi Suslak, care a început cel de-al doilea sezon la Cermei.

Pe lista marcatorilor cu trupa lui Sabău au mai apărut doi atacanți, Andrei Sulea (la al doilea gol stagional) și Flavius Viorel Brândușe, la prima atingere de balon.

0 0