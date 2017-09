Bobar, ofertat de „roș-albi” pentru funcția de președinte executiv: „Sunt angajatul CFR-ului, dar suporterii și obiectivul UTA-ei mă atrag”

8 SHARES Share Tweet

Pe lângă identificarea unui antrenor principal, „Bătrâna Doamnă” a fotbalului românesc dorește să-și întărească și organigrama de conducere. În acest sens, a fost contactat reșițeanul Cristian Bobar, care – însă – se află sub contract cu CFR Cluj de aproximativ o lună de zile. Deocamdată, el se ocupă în special de „satelitul” grupării din Gruia și ia în calcul o revenire la UTA, unde a evoluat ca fotbalist în sezonul 2004-2005 în Liga 2-a, perioadă în care patronul clubului era Sandu Ion. „Situația mea e puțin complicată acum, în sensul în care cei de la CFR Cluj contează pe serviciile mele. Nu știu, va trebui să am o discuție cu cei de acolo, căci, într-adevăr, UTA nu este un club pe care să-l refuzi atât de ușor. Am activat ca fotbalist la Arad și am simțit pe propria piele cât de iubită este această echipă. De fapt, după părerea mea, UTA este printre primele 3-4 cluburi din țară ca și devotament și număr al suporterilor. În plus, știu că există un obiectiv important la Arad, ce se susține prin condiții bune din punct de vedere financiar, dar și lot de jucători. Știu că echipa trece printr-un moment greu acum, dar odată cu numirea unui nou antrenor lucrurile vor intra pe un făgaș normal”, ne-a declarat Bobar, care a mai colaborat în trecut cu Strătilă, Scutaru sau Ciucă pe la cluburile la care a activat.

La 34 de ani, Cristian Bobar are deja o experiență destul de bogată ca și director sportiv sau președinte executiv la cluburi precum FC Şcolar Reşiţa, CS Ştefăneşti, Dinamo, ASA Târgu Mureş și CNS Cetate Deva. La UTA i s-ar fi propus funcția de președinte executiv.

