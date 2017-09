Copil sacrifică participarea în Cupa Davis pentru punctele ATP

0 SHARES Share Tweet

Arădeanul Marius Copil, jucătorul român cel mai bine clasat în ierarhia ATP, a anunţat că nu se va alătura echipei României de Cupa Davis pentru întâlnirea cu Austria. „Cu părere de rău va anunţ că am ales să nu fac parte din echipa de Cupa Davis a României pentru meciul cu Austria. Mi-aş fi dorit foarte mult să joc, însă am fost pus în faţă unei decizii foarte grele: top 100 ATP vs o săptămâna de Cupa Davis pe altă suprafaţă. Mai am multe puncte de apărat, iar obiectivul meu este de a termina anul cât mai sus în clasamentul ATP”, a anunţat Marius Copil, clasat pe locul 87 mondial.

România întâlneşte Austria, în deplasare, între 15 şi 17 septembrie, în primul tur al play-off-ului Grupei I, Zona Europa/Africa (baraj de menţinere în Grupa I).

0 0