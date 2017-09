UPDATE! Ciobotariu și-a încheiat „aventura” la UTA printr-un SMS: „A apărut altceva și m-am răzgândit”

21 SHARES Share Tweet

UTA rămâne tot fără antrenor principal, după ce Liviu Ciobotariu le-a fi trimis un SMS conducătorilor arădeni, în care spune că nu e pregătit mental să coboare în Liga 2-a. Refuzul vine după ce arădenii se înțeleseseră verbal cu fostul internațional, îi cumpăraseră deja bilete de avion la cursa de ora 12,40, București – Timișoara, iar site-ul oficial al clubului a dat știrea numirii sale. Așadar, dacă nu vor exista noi discuții între părți, fostul fundaș al lui Dinamo nu va mai ajunge în orașul nostru, astfel că „Bătrâna Doamnă” rămâne în căutarea unui antrenor principal.

Dar, după cum vă informam și ieri, este posibil ca pe bancă, la Afumați, să stea Cristian Todea, „uns” interimar, ieri, de conducerea clubului arădean.

UPDATE! De câteva minute, Liviu Ciobotariu a oferit o explicație pe larg pentru faptul că nu a mai ajuns la UTA. Acestea au venit pentru site-ul liga2.ro

„Iniţial am fost tentat să preiau această echipă, pentru că au o tradiţie în spate, e un club minunat, dintr-un oraş minunat, care îşi doreşte foarte multe şi chiar merită să fie în prima ligă. Însă, ulterior, a apărut altceva şi m-am răzgândit. De multe ori în viaţă trebuie să iei nişte decizii. Chiar dacă nu îţi convin, trebuie să le iei. Chiar îmi pare rău şi le mulţumesc oamenilor că s-au gândit la mine. Îmi pare rău că nu am ajuns într-un final la UTA”, a spus Ciobotariu, care a comentat şi decizia clubului UTA de a-l prezenta oficial înainte de semnarea contractului: „În momentul în care semnezi un contract, atunci te poţi numi antrenorul acelei echipe. Până atunci sunt tatonări, negocieri. Până nu semnezi, nu este nimic oficial”.

Întrebat dacă o ofertă din Golf l-a făcut să se răzgândească în privinţa venirii la UTA, Liviu Ciobotariu spune că a purtat şi poartă discuţii cu oameni de fotbal din acea zonă şi că în scurt timp se va decide. „Am avut şi am în continuare foarte multe contacte din Golf, pentru că am stat un an de zile acolo şi am reuşit să îmi fac multe relaţii în ceea ce priveşte manageri, preşedinţi de club, însă este exact acelaşi lucru ca cel povestit mai devreme. Totul este la nivel de discuţii. În moment ce semnezi, atunci te poţi numi antrenorul acelei echipei. Au fost tatonări, sunt în continuare, din Golf, au fost şi din Africa de Sud. Nu pot să spun echipa sau cu cine discut, pentru că nu este normal. S-ar putea să nu se realizeze şi atunci se întâmplă ceea ce s-a întâmplat cu cei de la Arad. S-ar putea să se rezolve în următoarele zile”, a declarat fostul internaţional.

Ciobotariu spune că nu faptul că nu este pregătit mental să coboare din nou în Liga 2 a fost motivul principal pentru care nu a mai mers la UTA, ci acestea au fost multiple. „Ca să mergi şi să munceşti şi dacă faci ceea ce îţi place nu mai contează, mă rog, păstrând proporţiile, în ce direcţie mergi. Dar pot spune că şi acesta a fost un motiv, dar ele au fost multiple. Unul principal este că, ulterior, a intervenit altceva şi fiecare îşi doreşte ce consideră el că e mai bun pentru el. Le mulţumesc că s-au gândit la mine şi le doresc, sincer, să promoveze, pentru că merită din toate punctele de vedere”, a spus Liviu Ciobotariu, care se află în afara ţării în acest moment.

