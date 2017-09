Trei candidate la promovare și-au pierdut antrenorii după numai 6 runde: După Mihalcea, Marin și Balint pleacă de la Mioveni, respectiv ASA Târgu Mureș

1 SHARES Share Tweet

După numai șase etape din actuala stagiunea a ligii secunde, nu mai puțin de 8 echipe și-au schimbat antrenorii. Baloteștiul a deschis balul, cu Diniță în locul lui Nica, pentru ca apoi Călărașiul să-l schimbe pe Iencsi cu Alexa, iar Pandurii pe Teja cu Iencsi. După toată tevatura de la Luceafărul, care și-a anunțat retragerea din campionat, pentru ca apoi să revină asupra deciziei, Cornel Țălnar i-a predat ștafeta lui Cristi Dulca.

În fine, după runda a șasea lucrurile par să fi luat foc la pretendentele la promovare. Adrian Mihalcea a demisionat de la UTA sâmbătă, pentru ca azi alte două grupări cu pretenții să rămână fără „principali”.

Florin Marin şi-a dat demisia de la Mioveni: „Am considerat că eu sunt problema şi am plecat”

Marti, CS Mioveni a anunţat pe site-ul oficial despărţirea de Florin Marin. Motivul care a dus la această decizie este înfrângerile cu Pandurii Târgu Jiu şi ASU Poli Timişoara din ultimele două etape. Pe lângă Florin Marin, CS Mioveni s-a despărţit şi de preparatorul fizic Dorel Chiriac. „Conducerea clubului a purtat discuţii cu antrenorul Florin Marin, iar în urma acestora tehnicianul şi-a prezentat demisia. Îi mulţumim pentru activitatea depusă la club şi îi urăm succes în continuare”, a declarat preşedintele Consiliului Director, Dumitru Olteanu.

CS Mioveni era pregătită din luna iunie a acestui an de Florin Marin (64 de ani), după ce Alexandru Pelici a fost demis. Pe finalul sezonului trecut obiectivul a fost promovarea, însă echipa a terminat pe locul 4, iar în acest campionat s-a transmis că se doreşte crearea unui lot competitiv după ce în vară s-a renunţat la foarte mulţi jucători şi au fost aduşi tineri de la echipa secundă.

„Mi-am prezentat astăzi demisia după ultimele două rezultate. Acestea m-au determinat să iau această hotărâre. Am lucrat bine cu toată lumea, dar meciurile astea două m-au determinat să iau decizia. Am început foarte bine campionatul, dar nu am mai avut aceeaşi atitudinde ca în primele patru etape. A intervenit relaxarea şi am tratat jocurile cu Pandurii şi cel de la Timişoara mai lejer. Repet, am început bine sezonul, cum poate Mioveniul nu a mai început de mult, dar am considerat că eu sunt problema şi am plecat”, a declarat Florin Marin pentru liga2.ro după ce s-a despărţit de CS Mioveni.

Se aude că preferatul argeșenilor pentru a-l înlocui pe „Flocea” ar fi chia Adrian Mihalcea, dar acesta trebuie să-și rezilieze înainte înțelegerea și în acte cu UTA, pentru ca să-și vadă de viitor.

Balint o lasă pe ASA Târgu Mureș pe podium: „Echipa se poate bate pentru obiectivul propus”

În această seară, a venit și anunţul rezilierii contractului dintre ASA Târgu Mureş şi antrenorul Laszlo Balint a venit pe neaşteptate, după ce echipa mureşeană înregistrase în primele şase etape patru victorii, un egal şi o înfrângere şi se afla pe locul 3 în clasament, cu doar două puncte în spatele liderului AFC Hermannstadt.

Balint a vorbit pentru liga2.ro despre despărţirea de ASA Târgu Mureş, al treilea club pe care l-a condus în cariera sa din postura de antrenor principal. „Am hotărât la momentul acesta că drumurile noastre trebuie să se despartă. Mă bucur foarte mult că am reuşit să creez o echipă tânără, o echipă frumoasă, o echipă cu perspective foarte bune. Le doresc mult succes băieţilor şi le transmit şi pe această cale să aibă încredere în ei, să aibă încredere că pot reuşi în fotbal. Mă bucur că am lăsat această echipă cu şanse reale la promovare. Chiar dacă de acum înainte urmează un program dificil, am încredere că echipa se poate bate pentru obiectivul propus. Au fost nişte motive personale şi am hotărât de comun acord să ne despărţim. Asta e. Pentru mine ASA este un capitol închis. Merg înainte şi îmi doresc foarte mult să reuşesc în altă parte”, a spus, pentru liga2.ro , antrenorul Laszlo Balint.

Odată cu despărţirea de Laszlo Balint, de la ASA Târgu Mureş au plecat şi ceilalţi colaboratori din stafful tehnic, Cezar Zamfir şi Liviu Rusu. Marți, la prânz, după rezilierea contractelor, Balint şi secunzii săi au condus ultimul antrenament la echipa mureşeană.

În cariera sa, Laszlo Balint a mai pregătit echipele Unirea Tărlungeni (iulie 2011 – iunie 2014), Academica Clinceni (iunie 2015 – martie 2016) şi a fost secund la FC Braşov, în ultimul sezon petrecut de echipă în Liga 1.

„ASA Târgu-Mureş anunţă încetarea amiabilă a raporturilor contractuale cu antrenorul principal Balint Laszlo începând cu astăzi, 5 septembrie 2017.

Pe această cale, clubul ASA Târgu-Mureş îi mulţumeşte antrenorului Balint Laszlo pentru activitatea depusă în perioada precompetiţională şi în primele 6 etape din acest sezon şi îi urează mult succes în carieră”, este anunţul conducerii clubului AFC ASA 2013 Târgu-Mureş.

În fine, se aude că și Dinu „Vamă” Gheorghe o va părăsit pe ASA, creându-se – într-adevăr – un adevărat cutremur la divizionara secundă transilvăneană.

Un portughez a preluat-o pe Foresta

Foresta a câştigat, sâmbătă, în etapa a 6-a a Ligii 2, pe teren propriu, primul punct în acest sezon, după ce a remizat, scor 1-1, cu Metaloglobus Bucureşti.

Dacă până acum, în primele cinci etape antrenor principal a fost Florin Cristescu, la meciul cu bucureştenii Foresta a fost condusă de pe bancă de secunzii Khalil Chakroun şi Bogdan Tudoreanu. Sucevenii au de la mijlocul săptămânii trecute un nou antrenor principal, pe portughezul Nuno Pedro, însă contractul acestuia încă nu a fost înregistrat la FRF, astfel că nu a putut lua loc pe bancă.

La finalul meciului cu Metaloglobus, din partea Forestei, la conferinţa de presă au participat principalul Nuno Pedro şi secundul Khalil Chakroun, acesta din urmă, rezident în România în ultimii trei ani, îndeplinind şi rolul de translator.

