Todea: „Îmi pare rău de arădenii care au venit să ne susțină și au plecat necăjiți acasă˝

0 SHARES Share Tweet

Criza „Bătrânei Doamne” s-a adâncit și mai mult după pierderea celui mai important meci al toamnei. La Timișoara, UTA nu a făcut un meci tocmai rău, dar rămâne un eșec dureros în special pentru suporterii săi.

La rândul său, Cristi Todea rămâne fără succes pe banca UTA-ei, punând la păstrare doar două puncte din 12 posibile. „Înfrângerea e nemeritată, cred eu, un rezultat de egalitate era mai echitabil. A avut Timișoara momente bune, am avut și noi, dar, din păcate, nu am gestionat bine acea fază fixă din care am luat golul doi. După aceea, am încercat să atacăm mai mult, după gol nu mai aveam nimic de pierdut. Am încercat să jucăm cu trei fundași, apoi chiar și cu doar doi, dar nu am mai avut decât un atacant după eliminarea lui Marius (n.a. Curtuiuș). Am încercat să jucăm mai avansat, i-am trimis în atac pe Hlistei și pe Strătilă, am încercat să înscriem, dar nu am reușit. Îmi pare rău de oamenii care au venit de la Arad să ne susțină, cel mai tare mă întristează că nu am reușit să le oferim o victorie și pleacă necăjiți la Arad”, a spus antrenorul „Bătrânei Doamne” la finalul derby-ului de pe Bega.

Întrebat despre cele șase schimbări făcute în primul „unsprezece”, tehnicianul a spus: „Am făcut modificări deoarece avem un lot numeros, destul de bun valoric, toți băieții merită să joace. Din păcate, rezultatele nu au venit și din cauza aceasta am încercat să fac schimbări. Strătilă, Buleică și Cârstocea au jucat până acum multe meciuri, iar Strătilă încă nu este pregătit. Avem nevoie de el și încercăm să-l readucem în echipă. Cârstocea la fel, a jucat, iar acum, înainte de meci, a zis că are o mică problemă musculară și am decis că mai bine să îl păstrăm pentru repriza a doua. Deci au fost mai multe probleme, dar aproape toți acești jucători cu experiență au evoluat în multe meciuri și rezultatele nu au venit, din păcate. Oricum, Timișoara nu ne-a surprins cu nimic. Din păcate, am făcut noi o greșeală exact pe ceea ce știam că fac ei bine, adică un presing bun după ce pierdeau mingea în jumătatea noastră de teren. Am pierdut ușor o minge și le-am dat posibilitatea să ne taxeze din acea lovitură liberă”.



După mai multe derby-uri ale Vestului trăite în iarbă, Cristan Todea a debutat ca antrenor la un „duel” cu Timișoara. „Era mult mai ușor când eram jucător, după ce începea jocul mă gândeam doar la ce am de făcut eu pe teren. Încercam să joc bine și să îmi ajut coechipierii, dar de pe bancă este mult mai greu”, a mai comentat „Dulăul”

3 6