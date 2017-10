Debut abrupt pentru Iuga în Liga 2-a: „Anul trecut am răgușit în tribune, acum mi-am dat viața pe teren într-un derby cu Poli. Se pare că atât s-a putut azi“

20 SHARES Share Tweet

Cristi Todea a surprins cu opțiunea sa pentru centrul defensivei. Alături de Cristi Scutaru a apărut Rafael Iuga și nu Mădălin Ciucă cum era de așteptat. De altfel, fostul jucător al celor de la Poli Iași nu a prins nici măcar lotul de 18 jucători.

Astfel, „Dulăul“ i-a oferit tânărului fundaș central șansa debutului în liga secundă tocmai în duelul de foc cu Poli. „E foarte greu să debutezi în Liga 2-a într-un derby cu Poli, îmi pare foarte rău că nu am reușit să câștigăm. Țin minte că anul trecut eram în tribună și a doua zi eram răgușit pentru cât de mult am cântat pentru UTA, iar acum am fost pe teren. Înainte de meci, în vestiar, am aflat că voi fi titular, dar îmi pare foarte rău că nu ne-am impus. Domnul Todea mi-a spus să am tupeu, să am încredere în mine că e un meci ca oricare altul. Eram conștient, însă, că nu e un meci ca oricare altul, e un derby, căci de la 7 ani sunt la UTA și în meciurile cu Poli mereu mi-am dat viața. La fel a fost și acum, dar rezultatul mă întristează mult”, a spus Iuga la finalul disputei de pe arena „Dan Păltinișanu”.

UTA a luat ambele goluri în urma unor centrări venite de pe benzi, responsabilitatea fundașilor centrali fiind mare în aceste cazuri. „Puteam să joc și mai bine și să-mi ajut echipa să obțină un rezultat bun azi. În rest, sunt fericit că am debutat, e începutul pentru mine. Am fost foarte motivați la antrenamente, înainte de meci, dar se pare că atât s-a putut azi. Voi continua să muncesc la fel de mult și sper să mi se mai ofere șanse să demonstrez că merit să joc pentru UTA în Liga 2-a”, a adăugat fotbalistul de 20 de ani, care în ultima parte a confruntării a fost trecut pe banda dreaptă a defensivei.

Cei aproximativ 400 de fani din galeria deplasată la Timișoara au cântat și și-au încurajat favoriții pe tot parcursul partidei, dar la final i-au apostrofat pe utiști. „Vreau să le mulțumesc suporterilor în numele echipei că au fost atât de mulți alături de noi și contăm pe sprijinul lor în continuare. Suporterii sunt foarte supărați, la fel ca și noi, nu reușim să ieșim din această pasă, dar sperăm că pe parcurs să ne revenim. Dacă vine și prima victorie, de acolo nu cred că ne mai întrerupe nimeni”, a încheiat Iuga.

La rândul său, Cristian Todea a fost destul de mulțumit de aportul tânărului său fundaș: „Eu zic că s-a achitat foarte bine de ceea ce i s-a cerut la debutul său în Liga 2-a, nu pot să-i reproșez nimic. Mă bucur pentru că a jucat bine și este o variantă pentru noi în continuare”.

Generația crescută de Cristian Păcurar și Francisc Tisza a ajuns la al 11-lea fotbalist aruncat în luptele ligii secunde. După Amir Jorza, Dennis Man, Cristian Costin, Ionuț Tănase, Adrian Petre, Darius Covaci, Albert Stahl, Paul Copaci, Dorin Toma și Iulius Dinculescu, iată că a venit și rândul lui Rafael Iuga.

