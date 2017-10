Criza „roș-albilor”, tratată de conducere prin „pachete” de prime: 2500 de lei de utist pentru trei succese în tot atâtea meciuri!

0 SHARES Share Tweet

Derby-ul Vestului pierdut, duminică, la Timișoara a adâncit criza utistă, ce pare fără de capăt. Tresărirea de orgoliu solicitată de fani echipei în săptămâna dinaintea confruntării cu ASU Poli nu a venit, iar echipa a ieșit până și din media de 1 punct pe meci după cele 12 runde scurse din actualul campionat. În plus, UTA a rămas sub linia ce anunță retrogradarea, toată lumea din cadrul clubului fiind sub acuză: conducere, antrenori, jucători. „Ne aflăm într-o situație foarte proastă, cu siguranță nimeni nu se aștepta să ajungem aici. Depinde numai de noi dacă vom reuși să ieșim sau nu din acestă situație, deși e clar că ne va fi destul de greu. Este important în special pentru moralul nostru să ne ridicăm de pe această poziție a clasamentului. Nu pot să vorbesc despre remanieri, este un lucru care trebuie discutat la rece, nu la cald. Deocamdată, conducerea nu ne-a spus nimic înainte de meci, dar aceste discuții le vom avea cu siguranță în zilele următoare”, spunea imediat după ultimul fluier al derby-ului de pe Bega Cristi Todea, antrenorul principal al „Bătrânei Doamne”.

Iar conducerea a mutat cu…pachete de prime pentru următoarele trei meciuri oficiale. Înainte de primul antrenament al săptămânii, șefii grupării fanion ai Aradului le-au comunicat jucătorilor câți bani pot câștiga dacă le înving pe Știința Miroslava și Foresta Suceava în campionat, dar și pe CS Afumați în 16-imile Cupei României. Trei victorii înseamnă 2500 de lei în buzunarul fiecărui titular, 4 puncte și succesul din Cupă valorează 2000 de lei de căciulă, iar pentru 6 puncte și eșec la Afumați, jucătorii iau câte 1500 de lei. E vorba, probabil, de ultimul gest de mărinimie din partea conducerii UTA-ei pentru un vestiar ce a clacat lamentabil până acum, iar în caz că rezultatele, de altfel premiate cu bani frumoși, nu vor fi cele așteptate se va întoarce – probabil – foaia. De menționat că primele obișnuite la victorie sunt de 600 de lei de titular acasă și 800 de lei, în deplasare.

Primul prilej de revanșă a utiștilor e sâmbătă dimineață, la Șiria, acolo unde ajunge Știința Miroslava. Nou promovata din județul Iași are exact același număr de puncte în clasamentul ligii secunde, așa că e un adevărat derby al suferinței. Apoi, miercuri, de la ora 14,30, „roș-albii” intră pe teren la Afumați pentru a încerca să-și ia biletele pentru optimile Cupei în fața ilfovenilor lui Neagu, pentru ca apoi să călătorească direct la Suceava, pentru un alt meci direct cu o codașă.

Altfel, e posibil ca UTA să nu poată aborda cu tot lotul valid aceste partide. Adili are probleme la gleznă, Scutaru la unul dintre degetele pe care a fost călcat la Timișoara, iar Cârstocea acuză dureri la mușchii inghinali, dureri care – de altfel – l-au și făcut să rateze derby-ul de duminica trecută.

