Parteneriat UAV – FRF pentru cursuri de management în fotbal! Burleanu: „Pregătim echipa din spatele echipei, iar Aradul e punct de referință în România”

Orașul nostru, prin Universitatea Aurel Vlaicu Arad, e deschizător de drumuri în fotbalul românesc. De astăzi, primii 28 cursanți, doritori în a se specializa în administrarea și managerierea structurilor sportive, au ocazia să o facă într-un cadru academic, profesional, oferit prin parteneriatul semnat de UAV Arad și Federația Română de Fotbal. Sala festivă a corpului din Micalaca al Universității arădene a fost cadrul în care s-a lansat ineditul proiect, despre care au vorbit pe rând: prof. univ. dr. Ramona Lile, rector al UAV Arad, Răzvan Burleanu, președintele FRF, Florentina Horgea, prefectul județului Arad, deputatul Adrian Todor, membru în Comisia pentru Învățământ Știință Tineret și Sport, Călin Bibarț, viceprimarul Aradului, Sergiu Bâlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Adrian Lucaci, președintele Asociației Județene de Fotbal Arad și Ionuț Popa, singurul antrenor arădean cu licență PRO.

Burleanu: „Atingem o bornă în fotbalul românesc, nu mai trebuie să plecați afară pentru a vă specializa în management sportiv”

În fața multor studenți, dar și oameni de fotbal din județ, Răzvan Burleanu dat exemplele unor cluburi importante din Europa când vine vorba despre oameni specializați în management și administrare a structurilor sportive. Ca și repere au fost luate Barcelona, Manchester United sau Juventus Torino, iar esența este următoarea: „Prin aceste cursuri începem să pregătim echipa din spatele echipei, iar Aradul e punct de referință în România. Demarăm în premieră în țara noastră un proiect foarte important, atingem o bornă în fotbalul românesc prin acest parteneriat FRF – UAV ce are ca scop dezvoltarea cunoștințelor profesionale în mediul sportiv. Mă gândesc pur și simplu la industrializarea sportului ce a avut loc în ultimii 20-25 de ani în Europa și care pe noi nu ne-a caracterizat. De acum, apar oportunități în planul carierei, începem să lucrăm pentru viitorul fotbalului, să ne gândim cum ar trebui să arate acest sport peste 10 ani. Cursanții, care vor deveni specialiști vor fi validați de piață, căci vor avea competențe sportive serioase în ceea ce privește managementul sportiv. În Europa de Vest acest lucru s-a întâmplat demult, dar trebuie să se întâmple și în România. Acest parteneriat ce capătă azi viață prin aceste cursuri, aceste studii aprofundate, reprezintă doar un prim pas din punctul nostru de vedere, al Federației. Cu cunoștințele teoretice puteți intra în în fenomenul fotbalistic, iar noi ca Federație o să punem la bătaie câteva posturi în prima fază de internship, după care, vom lucra împreună la Casa Fotbalului cu cei mai buni dintre dumneavoastră. Azi construim o fundație pentru managemetul sportiv la care va trebui să ne raportăm mai repede sau mai târziu. De azi vă putem transmite că se poate chiar în România să vă specializați în management sportiv, nu trebuie să mai plecați afară!”, a subliniat Burleanu, care a mai ținut să precizeze că în România există 220 de mii de practicanți ai fotbalului la diferite nivele, între care 52 de mii sunt reprezentante ale sexului frumos.

Lucaci: „Întrecerea e cu noi înșine, cu dragoste pentru meserie fiecare poate ajunge departe”

Dincolo de competițiile inedite pe care le-a implementat la nivel de fotbal județean și care se referă în special la fotbalul de masă, ca și Cupa Satelor, Arad Cup sau Cupa Cartierelor, Adrian Lucaci a fost liantul între parteneriatul ce a prins viață azi, între UAV Arad și FRF. „Sunt deosebit de fericit și onorat să stau acum în fața dumneavoastră și să vă vorbesc despre acest proiect la care personal am ținut și țin foarte mult. Spre bucuria mea, am de-a face cu oameni deschiși spre nou, spre progres, oameni profesioniști și mă refer aici în special la doamna rector al UAV, Ramona Lile și la Răzvan Burleanu, președintele FRF. Dacă în proiectele interne, noi, AJF-ul, avem ca parteneri în special Consiliul Județean, unde colaborăm excelent în special cu vicele Sergiu Bâlcea, dar și Primăria, iată că am reușit să implementăm la Arad și un proiect, o idee națională. Iar de aici încolo sunt convins că toți cei care vor participa la acest curs vor ajunge profesioniști în fotbal, iar cu dragoste pentru meserie fiecare poate ajunge departe”, a spus președintele AJF Arad.

Popa: „Nu doar antrenorii trebuie să aibă școală, ci și conducătorii”

În momentul în care a intrat în sala de festivitate a UAV, Răzvan Burleanu l-a remarcat rapid pe Ionuț Popa, așezat pe ultimele rânduri, lângă Ioan Marconi, unul dintre cei mai apreciați profesori de educație fizică și sport din vechea generație. Spre finalul alocuțiunilor, antrenorul prim divizionarei ACS Poli a fost invitat la prezidiu de rectorul Ramona Lile, care și-a manifestat dorința de a-l vedea din nou pe banca UTA-ei. „Chiar dacă eu sunt acum la Poli sunt mândru că Aradul deschide seria unor astfel de cursuri de specializare în fotbal. Sunt, poate, unul dintre cei mai vechi antrenori cu Licența PRO încă în activitate în România. O am de 15 ani, după ce m-am specializat în străinătate la cluburi precum AC Milan și întotdeauna m-am întrebat de ce în România conducătorii nu au nevoie de școală, de specializare în fotbal. Multă lume spune că dacă ai fost un fotbalist bun, când te lași și te faci conducător sigur te descurci și pe acest post. De multe ori s-a dovedit că nu e deloc așa, așa că un astfel de curs de management e mai mult decât binevenit. Chiar vreau să vă spun că poliștii mei din conducere Rică Neaga, Radu Birlică și Sorin Drăgoi, cu mențiunea că acesta din urmă va candida și la conducerea LPF, s-au înscris la acest curs, iar eu de abia aștept să lucrez cu ei și după ce se specializează. Până atunci vreau să felicit toate părțile implicate în acest proiect, cu o mențiune specială pentru familia Marconi, Ioan și Gabi, tătă și fiu, care s-au zbătut și zbat și acum mult pentru spoerul din Arad”, a punctat Popa.

Cursul de management și administrare a structurilor sportive costă 1500 de lei și se adresează absolvenţilor cu studii superioare care doresc să se perfecţioneze în domeniu. Durata formării este de 60 ore (pregătire teoretică 20 ore, şi pregătire practică 40 ore) și se va desfăşura, la Universitatea Aurel Vlaicu Arad, în cursul săptămânii, în zilele de luni, marţi şi miercuri sau la sfârşit de săptămână, vineri, sâmbătă, duminică (conform unui program flexibil stabilit de comun acord).

