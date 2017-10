Sebișul nu-și permite pași greșiți cu „cenușăreasa” din Jimbolia: „Trebuie să ținem aproape de podium”

5 SHARES Share Tweet

Pentru startul de sezon sub așteptări al Sebișului a plătit Alin Chița, care i-a lăsat loc (și) pe bancă managerului Călin Cojocaru. Vorbim despre al treilea mandat al timișoreanului, cu „parantezele” Neaga și Chița, cu mențiunea că de această dată ajutorul său este doar Cosmin Merșca.

De fapt, acesta din urmă are atribuții mai mari decât pregătirea goal-keeperilor, obiectivul fiind reducerea distanței de prima clasată până la vacanța de iarnă. Pentru asta e nevoie de un parcurs aproape perfect, iar confruntarea de mâine, de la ora 15, e din categoria ce trebuie câștigate cu orice preț. Gruparea de pe Crișul Alb se deplasează la Jimbolia, acolo unde o așteaptă ultima clasată fără niciun punct în clasament și un golaveraj dezastruos: 2-26.

În plus, sebișenii sunt odihniți după runda liberă avută weekendul trecut, jucătorii noi, nu mai puțin de 18 față de sezonul trecut, având timp să se familiarizeze cu stilul și cerințele lui Cojocaru. „Ne-a prins bine această pauză. Băieții erau obosiți după meciul de Cupă și deplasarea grea de la Reșița, așa i-am putut lăsa trei zile în plus să se relaxeze. În afară de Pâslaru, care a plecat și de Dică, care are o problemă musculară, toți ceilalți s-au pregătit normal și sunt în vederile noastre pentru deplasarea de la Jimbolia. S-a integrat bine și noul portar Cristian Poiană, se pregătește, are calități și sunt sigur că ne va ajuta. la Jimbolia, mergem cu gândul să câștigăm, nu ne mai permitem pași greșiți. Trebuie să ținem aproape de echipele de pe podium, fiecare meci de acum înainte trebuie să-l pregătim foarte atent și să scoatem maxim din fiecare”, a menționat Merșca.

Dincolo, Mama Mia nu pare a avea obiective de clasament în Liga 3-a. „Interesul nostru este să creștem tineri jucători, sunt și alții în vederile noastre, îi urmărim, și căutăm să ne completăm lotul în iarnă”, a spus Cătălin Todorescu, antrenorul teamului din Jimbolia, după eșecul din runda precedentă (0-3) de la Sibiu, cu Hermannstadt II.

Formații probabile:

Mama Mia: Radu – Burgardt, Catrici, Muntean, Ngobou – D. Băban – Sakariche, Bakayoko, A. Gheorghioiu. I. Pascu – Lumbala.

Sebiș: I. Poiană – Poștoarcă, Pintea, Dumitrache, Siminic – Sz. Vereș, Ruță – Săulescu, Petculescu, Voinescu – Enciu.

0 2