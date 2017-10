Mai are UTA Știința de a câștiga un meci în Liga 2-a?

6 SHARES Share Tweet

Echipa fanion a Aradului a depășit până și așteptările celui mai pesimist suporter în această primă parte competițională. Fără meci câștigat de la finalul lunii august și cu eșecul din derby-ul Vestului ce atârnă ca o piatră de moară de gât, utiștii sunt implicați în lupta pentru supraviețuire în Liga 2-a. De altfel, mâine (de la ora 11), la Șiria, au un prim derby al suferinței cu Știința Miroslava, formație ieșeană promovată în premieră în anticamera primei ligi.

Altădată, un duel cu o formație fără pretenții, cu obiectiv declarat salvarea de la retrogradare, ar fi trebuit să fie o joacă de copii pentru „Bătrâna Doamnă” a fotbalului românesc, dar acum e greu de anticipat ce se va întâmpla. Arădenii nu au mai câștigat un meci pe teren propriu de șapte luni de zile și au avut parte și de adversari de calibrul ieșenilor, precum Balotești sau Metaloglobus. Iar Miroslava pare și ea să se fi trezit la viață, după cum a observat chiar antrenorul principal al UTA-ei. „Ne așteaptă un meci greu, cu o echipă din nou în revenire de formă. Am văzut imagini video de la meciul lor cu Olimpia Satu Mare, primul câștigat pe teren propriu din acest campionat, venit chiar după schimbarea antrenorului. Mi s-a părut că cei de la Miroslava au avut și o atitudine mult mai bună față de partida pierdută fără drept de apel la Călărași, însă, până la urmă, cel mai mult contează cum vom fi noi la ora jocului. Știm de pe acum că trebuie să avem răbdare și capacitatea de a desface echipa adversă, căci, așa cum au făcut-o și alte echipe, vor veni să se apere la Șiria și să dea tot ce au mai bun timp de 90 de minute plus prelungiri. Dacă reușim să înscriem cât mai repede, îi vom obliga să renunțe la apărarea aglomerată, iar jocul ar putea curge și mai bine în favoarea noastră”, consideră Cristi Todea.

Deși a vorbit în special de sistemul defensiv al Științei, „Dulăul” a luat ca reper când vine vorba despre pericol un atacant. „Alexandru Marin e cel mai important jucător al lor. Are șase goluri marcate, iar la 1,95 de metri înălțime și forța pe care o are e principalul lor punct de reper. Știe să protejeze bine mingea, are și execuții foarte bune, iar pe lângă el are și câțiva tineri destul de interesanți, dornici de afirmare, care etapa trecută au alergat la aceeași intensitatea tot meciul pentru prima lor victorie acasă”, a mai punctat Todea, care, mâine, nu va putea conta pe Cârstocea și Curtuiuș.

Moldovenii s-au pus pe drum încă de ieri și au înoptat la Cluj. În această dimineață se antrenează tot în orașul de pe Someș, iar mâine încearcă să profite și ei de parcursul slab al arădenilor. „ Nu știu dacă UTA a meritat neapărat să piardă derby-ul cu Poli, dar s-a întâmplat și sunt sigur că va dori să se revanșeze neapărat cu noi. Pe de altă parte, este clar că există ceva probleme interne la UTA, din moment ce un lot cu atâția jucători de calitate e în subsolul clasamentului, încercăm să profităm și noi de aceste probleme. Dacă la Miroslava mă așteptam să nu aibă o poziție prea bună în Liga 2-a, având în vedere că e nou promovată, UTA e o mare surpriză și enigmă pentru mine. Dar, până la urmă nu e treaba mea de ce echipa din Arad e în această situație, datoria mea este să pregătesc cât mai bine partida, încercând să profităm de defectele ei”, a menționat și Adrian Kerezsy, cel care e la al doilea meci pe banca Miroslavei.



Formații probabile:

UTA: Grahovac – Adili, Scutaru, Ciucă, Dinculescu – Tănase, Jorza – Stratila, Păcurar, Hlistei – Florea.

Miroslava: Turiţă – Cerneuţanu, Andr. Chindriş, S. Bucur, Agrigoroaei – Cărăruş, Izmană, Taciuc – Ed. Sandu, Al. Marin, Nemţanu.

FOTO: Ciprian Petcuț

0 0