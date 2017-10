Punct final în ligiul arădean din Cupă, cu Lipova ce a pierdut recursul: „Am făcut tot ce am putut pentru onoarea clubului”

16 SHARES Share Tweet

Deși a câștigat pe teren meciul cu Sebișul, Șoimii Lipova a pierdut la „masa verde” calificarea în turul patru al Cupei Românei, pe motiv că nu a folosit cei trei juniori Under 21. „Șoimii” s-au considerat formație din fotbalul județean în competiția KO, însă Departamentul Juridic a dat câștig de cauză Naționalului.

Deși erau fost conștienți că nu mai pot juca împotriva UTA-ei în turul patru, lipovanii nu s-au dat bătuți și au făcut recurs la decizia inițială a Federației. Răspunsul a venit azi și e negativ. „A trebuit să facem acest recurs pentru a apăra onoarea clubului. Este adevărat, am fost implicat și personal în acest caz, căci nu consider nici acum că aș fi greșit cu ceva și cu atât mai mult băieții care au muncit pentru acele victorii în Cupa României. La primul termen am fost prezent și am rămas surprins de afirmația președintelui de Comisie, care a spus că se miră cum de o speță atât de simplă a fost complicată de unii. Cu toate că aceste observații îmi dădeau speranță, nu am fost optimist și în luarea mea de poziție. Le-am și spus celor din Comisia de Recurs că știu că nu se mai poate face nimic, întrucât se jucase deja un nou tur de Cupă, iar clubul nostru nu putea primi maxim o eventuală compensație financiară. Dar, nu credeam că se va întâmpla nici măcar acest lucru, fiindcă nu vedeam cum o vor putea argumenta cei din Comisie ca să poată fi aplicată. La noul termen de astăzi nu am mai mers, m-am resemnat într-un fel și decizia a fost de respingere a solicitării noastre. Dar, repet, sunt împăcat cu ideea că am făcut tot ce am putut pentru a apăra onoarea noastră ca și club”, a spus Radu Pop, președintele divizionarei terțe arădene. Întrebat dacă e la curent cu „speța” Lipova – Sebiș, Răzvan Burleanu, președintele FRF prezent azi la Arad, a dat răspuns negativ.

Indirect, Național Sebiș a mai repurtat o altă victorie azi la FRF. Este vorba despre așa-zisul litigiu pe care Școlar Reșița l-a deschis cu privire la dreptul de joc al sârbului Igor Basic, din cadrul etapei cu numărul 7 a Ligii a 3-a. Masivul fundaș nici nu a mai intrat pe gazon și, probabil, bănățenii nici nu au mai achitat memoriul. Prin urmare, Comisia de Disciplină și Etică a decis următoarele: ”Contestația CSM Școlar Reșița în conformitate cu prevederile art. 26/2 din ROAF se respinge ca neregulamentară (netaxată)”

1 1