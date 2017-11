Codrea: „Avem o problemă cu mentalitatea” v.s. Sabău: „Știam că o să ne iasă și rezultatele, sper că am depășit problema psihică”

0 SHARES Share Tweet

Conform așteptărilor, „duelul” dintre ACS Ghiroda și Șoimii Lipova a produs destul fotbal spectacol, concretizat și cu cinci goluri. Oaspeții au marcat unul mai mult decât adversarii grație unei prime reprize devastante. „Ne-am făcut de râs până la pauză, am făcut figurație. În repriza a doua am reușit să recuperăm puțin și, dacă am mai am fi avut timp, poate reușeam să egalăm. Cred că este al zecelea meci în care luăm goluri rapide în prima repriză, nu pot să îmi dau seama de ce. Toți știm ce avem de făcut, pregătim bine meciurile, dar, din păcate, se întâmplă altceva decât vorbim și pregătim. Avem o problemă în mentalitatea noastră, nu știu, facem greșeli incredibile. În a doua repriză am jucat cum jucăm mai nou. Din păcate, acesta a fost stilul de joc și azi, cu mingi lungi ce îl caută pe Baranyi, așteptând ca el să rezolve ceva prin execuțiile sale, că fotbal nu putem juca…”, a fost oful lui Paul Codrea, antrenorul principal al timișenilor.

În luna octombrie, Lipova nu a reușit să lege prestațiile bune cu rezultatele, dar lucrurile s-ar putea schimba odată cu succesul de azi. „S-a adeverit ceea ce spuneam și anume că am jucat bine și în meciurile pe care le-am pierdut și că până la urmă o să ne iasă și nouă rezultatele. Astăzi, la 3-0 pentru noi, parcă ne-a fost frică să câștigăm și am ratat în loc să mai marcăm. Dar, eu salut victoria jucătorilor mei, au făcut un joc bun, au avut multe ocazii, chiar și o bară. Au evoluat foarte bine în prima repriză și acolo, zic eu, am câștigat meciul. La pauză, le-am spus că doresc foarte mult să mai marcăm pentru că eram convins că odată ce am fi reușit asta, era gata meciul. Din păcate, ni s-a refuzat un penalty și a trebuit să luptăm până la final. Gazdele au dat și ele două goluri, dar am rezistat. Sper că am depășit problema psihică și abordăm meciul de săptămâna viitoare, de acasă, cu Reșița, cu multă încredere”, a explicat Flavius Sabău.

La rândul său, Radu Pop consideră că pasa proastă a fost depșită odată cu acest succes. „Știam că întâlnim o echipă redutabilă, cu calitate în atac, dar am avut încredere în echipa mea. Am dat înainte de meci pronosticul de 2-3 și uite că l-am prins. Sunt foarte bucuros că am reușit să trecem de blocajul mental după cele trei înfrângeri consecutive și să câștigăm în deplasare la o echipă bună. Sunt bucuros și că am avut în teren foarte mulți tineri, care au dat totul din ei și au muncit mult pentru acest rezultat. Îi felicit pe toți, au fost admirabili, sunt foarte fericit!”, au fost cuvintele președintelui lipovanilor a finalul „ciocnirii” din județul vecin.

