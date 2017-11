Fără antrenor, dar cu căpitanul în mare formă: Progresul Pecica – UTA II 3-1

0 SHARES Share Tweet

Încurajată de eșecul matinal al liderului din Chișineu Criș, Progresul Pecica a făcut un meci suficient de bun încât să evite surpriza ce o putea produce o echipă utistă cu câteva „piese” din anturajul primei echipe. În lipsa lui Dorel Mutică, operat de hernie la începutul acestei săptămâni, indicațiile de pe margine le-a dat Mișu Grozavu, dar și mai importan a fost aportul căpitanului, care a decis – în mare măsură – câștigătoarea după execuțiile sale din afara careului.

Tatonarea a fost întreruptă după 22 de minute după prima fază rezolvată perfect de Mirel Arsene. Mijlocașul ofensiv al gazdelor a primit o minge în colțul careului de 16 metri, lateral dreapta, a preluat pe piept și a trimis în cros, la vinclu. Având resurse fizice mai mari decât adversarii lor, utiștii au dominat teritorial, au plimbat mult mingea, dar au avut și câteva situații la poarta lui Rusu, prin L. Bodri, Toma și Faur.

Repriza secundă s-a reluat de la 1-0, sau – mai bine spus – de la 2-0, având în vedere că Progresul a înscris la prima sa acțiune. Tot Arsene a luat o acțiune pe cont propriu, a trecut de doi adversari și a țintit colțul lung de la 25 de metri. Era minutul 52, pentru ca 5 minute mai târziu, Filaret să trimită eronat o pasă acasă, interceptată și transformată în gol de Măgulean, care driblase și portarul. La 3-0, UTA II a beneficiat de un penalty obținut de Toma după duelul cu V. Fritea, însă Rusu a parat execuția aceluiași Dorin Toma. Oaspeții au rămas la cârma partidei și, într-un târziu (min. 81), au reușit să înscrie golul de onoare. Au făcut-o prin Toma Bodri, care a primit o pasă de la fratele său, Luca, și a înscris din drop, de la 12 metri, sub bară. Coșa și mai ales Vlad au avut golul patru în vârful bocancului, dar partida s-a încheiat la scorul de 3-1.

Omul meciului a recunoscut și meritele adversarilor, dar nu crede că s-a pus vreun moment problema câștigătoarei. „Mă bucur că mi-am putut ajuta echipa cu execuțiile de la goluri într-un meci destul de complicat, împotriva unei echipe ce a alergat mult, cu jucători buni, talentați. Diferența s-a făcut la experiență, dar și la capitolul dăruire, la care noi am stat mult mai bine față de meciul de la Nădlac. Ne bucurăm pentru aceste trei puncte meritate, dar ne vine să ne smulgem părul din cap când ne gândim că am pierdut puncte la Păuliș și Nădlac. Astăzi, eram lângă Crișul în clasament și făceam și mai interesant campionatul. Aș vrea să dedicăm această victorie antrenorului Dorel Mutică, absent toată săptămâna, dar și de la acest meci de lângă noi, dar am înțeles că e bine după operația suferită și în curând vom lucra din nou împreună”, a punctat Mirel Arsene.

UTA II se află la al treilea eșec consecutiv, totalizând un număr de 12 goluri încasate. „Mingea a fost la noi în marea parte a timpului, dar asta nu ne ține de cald. Am ratat din nou ocazii importante, inclusiv un penalty pentru al doilea meci consecutiv și rămânem din nou fără puncte. Adversarul a profitat de plusul de experiență, de știința de a valorifica momentele cheie. Jucătorii de la prima echipă nu au jucat rău, cu un plus, parcă, pentru Tănase”, ne-a mărturisit Adrian Ungur, antrenorul „roș-albilor”.

Formații:

Pecica: Fl. Rusu – A. Ponta. Petrache, Ew. Wild, V. Fritea – Coșa (86 Koppandi), R. Popa, R. Fritea (81 Marinescu), Vlad – Murakami (46 Măgulean), Arsene (90 Chiuariu).

UTA II: Trașcă – Savin, Sabău, Filaret (69 Curta), Dinculescu – Tănase, Al. Bodri – Toma (90 Hațegan), T. Bodri, L. Bodri – N. Faur.

Arbitri: Cătălin Iova – Ioan Vasile, Cristian Radu. Observatori: Corneliu Tiulea, Iosif Lovas

