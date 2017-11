Galeria și nocturna, udate cu al treilea succes consecutiv: Păulișana Păuliș – CS Glogovăț 3-0

0 SHARES Share Tweet

Echipa din Podgorie pare că renaște sub comanda lui Dinu Maghici. Tânărul antrenor arădean a ajuns la 11 puncte acumulate în cinci meciuri, cu al treilea succes la rând în Liga 4-a. Deși s-a conturat în ultimele 30 de minute, succesul „alb-albaștrilor” e meritat și vine într-o zi specială, poate chiar istorică pentru Păulișana. Acesta a inaugurat o instalație de nocturnă ce le va permite jucătorilor să se antreneze și la orele serii, dar și o…micuță, dar inimoasă galerie.

Amfitrionii și-au arătat intențiile ofensive încă din start, dar Asandului, D. Popa și D. Calancea au fost hipnotizați de Alex Mitrea. Din păcate pentru el, goal-keeperul care a promovat cu UTA în Liga 2-a s-a accidentat destul de grav pe finalul primei părți și a fost înlocuit cu Ciornei. Deși nu s-au exprimat rău în teren, cei de la Glogovăț au amenințat buturile adverse doar prin șuturile de la distanță ale lui R. Ardelean și Negrea.

Vizitatorii au început binișor partea secundă, însă odată cu trecerea timpului Păulișul a schimbat viteza și, în minutul 63, a deblocat meciul. Pop a centrat din corner, mingea a ajuns cu ceva noroc pe colțul lung, de unde fundașul D. Crișan nu putea rata. Cinci minute mai târziu, Pantea s-a lăsat pradă nervilor, l-a lovit fără minge în careu pe Asandului, iar Daniel Popa a făcut 2-0. Doar 3 minute au trecut până la scorul de forfait, realizat de Grigorean, cu un șut plasat din lateral stânga. Glogovățul nu a mai avut puterea să revină în joc și pierde din nou în campionat după patru rezultate pozitive. „În prima repriză, am jucat de la egal la egal cu adversarii, dar am căzut după golul de 1-0. Una peste alta, nu avem ce comenta, victoria Păulișului a fost meritată, poate alta era – totuși – situația dacă aveam tot lotul valid”, a spus managerul general, Ovidiu Tănasă, care i-a ținut din nou locul pe bancă antrenorului Dehelean, care s-a repatriat doar în această seară. Cornea, Mariș, Avram și Gornic au fost absențele lui „Vladi” în Podgorie.

Păulișul se confirmă a șasea forță a campionatului, echipa dând randament excelent sub comanda noului „principal”. „Am bătut meritat o echipă incomodă, care și-a vândut scump pielea. Știam că au jucători cu experiență, dar nu am intrat în jocul lor, am fost cumpătați și am avut răbdare până la primul gol. Apoi, s-a pus doar problema scorului final. Îi felicit pe băieți, iar victoria o dedicăm noii noastre galerii, ce ne-a impresionat prin maniera în care ne-a încurajat tot meciul. Cred și președintele Florin Lăcătuș e mulțumit de parcursul nostru și dorim să-i mulțumim pe această cale că a făcut un efort cu acea nocturnă ce ne permite să ne antrenăm seara, în condițiile în care o parte dintre jucătorii noștri lucrează până la ora 16-17. În rest, luăm fiecare meci în parte, încercând să scoatem maxim”, a spus Dinu Maghici, tehnicianul Păulișului.

Formații:

Păuliș: Brutyo – Ambruș, Sucu, D. Crișan, Morariu – Itu, Pop – Asandului (87 Gugeanu), Grigorean (77 E. Calancea), D. Calancea – D. Popa.

Glogovăț: Mitrea (44 Ciornei) – Danciu, Pantea, Ruja, E. Varga – S. Popa, Blănaru – Borteș (89 M. Lazăr), R. Ardelean, Negrea (80 Timar) – Palcu (70 Doboș).

Arbitri: Daniel Burcă – Sergiu Cîrmaci, Sebastian Pantea. Observatori: Mircea Bondar, Romulus Babău.

0 0