Problemele de lot ale UTA-ei, subliniate și de Todea: „Buleică și Prună – singurele variante ofensive, pe cine să bag?”

UTA pierdut din nou puncte pe teren propriu la capătul unei partide în care jocul echipei arădene a scârțâit în absolut toate compartimentele. Dacă defensiva și chiar și linia de mijloc au împărțit vina la multitudinea de atacuri dezvoltate de Luceafărul, finalizate și cu trei goluri, fotbaliștii de la construcție și finalizare au fost și ei ieșiți din joc o bună perioadă de timp.

Cristian Todea a operat toate cele trei schimbări în primele zece minute din actul secund, au venit și golurile utiste, insuficiente – însă – pentru a salva măcar un punct. Sub acuză a fost în special Alin Buleică, fotbalist care pur și simplu nu-și demonstrează calitățile de fost prim diviziobare la UTA. „După schimbări am reușit să și marcăm, dar e adevărat că am sperat că Alin ne ajuta mai mult. Nu a fost la nivelul care ne așteptam, dar era singurul mijlocaș dreapta din lot, singura variantă ofensivă, alături de Prună, pe care o aveam pe bancă. Pe cine să bag? Strătilă a avut câteva nereușite inclusiv în debutul reprizei secunde, de aceea l-am schimbat. Așadar, am avut maxim doi jucători cu profil ofensiv pe bancă, acesta e lotul în acest moment. Dacă îl aveam la dispoziție și pe Daniel Florea, poate unul dintre titulari ar fi rămas pe bancă și l-am fi avut variantă la schimbare. Mai trebuie să ținem cont și de regula celor trei juniori…Cu toții am greșit și îmi asum resposanbilități, dar nu e numai vina staffului sau a jucătorilor, ci a tuturor implicați la club”, a precizat Cristi Todea la finalul confruntării pierdute cu 3-2 în fața celor de la Luceafărul Oradea.

O discuție se poate purta și în jurul poziției în teren a lui Norbert Polgar. Deși a depus travaliu și în centrul liniei mediane, experimentatul arădean a dat un randament superior pe banda dreaptă, oferind destule pase utile colegilor săi, inclusiv cea de la golul de 2-3 reușit de Curtuiuș. „La Suceava, Polgar a jucat bine ca mijlocaș central, pe un post pe care, după cum se știe, avem probleme. Tănase a jucat foarte foarte prost la Afumați, Cârstocea a fost accidentat, l-am folosit și pe Manea acolo în repriza a doua, nu avem multe variante la dispoziție”, a adăugat Todea.

