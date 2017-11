Polgar: „Nu am depășit criza, trebuie să strângem cumva rândurile pentru meciurile capitale ce urmează”

9 SHARES Share Tweet

Succesele consecutive cu Miroslava și Suceava s-au dovedit un simplu „foc de paie”, UTA involuând din nou după eșecul rușinos cu Luceafărul Oradea. Mai mereu în acest sezon, indiferent de rezultatele finale, arădenii au fost mai mereu conduși pe tabelă și așa s-a întâmplat și ieri.

De data aceasta, însă, avansul de trei goluri luat de trupa lui Dulca a fost prea mare pentru a fi recuperat în 25 de minute, când au început și „roș-albii” să lege atacurile și chiar să înscrie de două ori în poarta lui Gakos. „Chiar nu înțeleg ce se întâmplă cu noi. Începem pozitiv meciurile, stăm bine în teren, punem și presiune asupra adversarului și, dintr-o dată, totul se taie. Cu Luceafărul au fost două-trei faze fixe la care am riscat să luăm gol cele care ne-au obligat să facem pasul înapoi, după care a urmat dezastrul. Ca și în alte meciuri, am încercat să revenim pe tabelă, am jucat destul de bine, dar nu a fost suficient. Credeam că am ieșit din pasa proastă odată cu cele două victorii consecutive, dar nu este așa. Nu am depășit criza și trebuie să strângem cumva rândurile pentru meciurile capitale ce urmează. De la lupta pentru promovare ne găsim în postura de a trage tare să ne salvăm de la retrogradare. Situația nu ne face deloc cinste, dar trebuie să fim bărbați, să înfruntăm realitatea prin a începe să facem puncte încă de la meciul de miercuri, cu Ripensia”, spune Norbert Polgar.

Arădeanul a început partida cu „luceferii” în centrul liniei mediane, dar randamentul cel mai bun l-a dat după ce a fost trecut pe banda dreaptă. „Chiar dacă mă descurc și la mijloc și cred că am făcut-o destul de bine chiar etapa trecută, la Suceava, fundaș dreapta e postul pe care m-am obișnuit în ultimii doi ani și jumătate de când am revenit la UTA. Contează mai puțin că am dat centrare de gol, atâta timp cât nu am reușit să revenim. Suntem o echipă, câștigăm și pierdem împreună, nu e unul mai bun și altul mai slab”, a adăugat utistul.

Polgar nu consideră că antrenorul e principalul vinovat pentru situația creată și nu ar vedea de ce acesta ar trebui să plece, așa cum i-au cerut, ieri, câțiva dintre spectatorii partidei UTA – Luceafărul. „Cristi Todea e un antrenor tânăr, preocupat de meseria sa, care a preluat din mers un lot de jucător din care e nevoit să scoată maxim. Avem ghinion și cu accidentările, căci sunt convins că jocul echipei și rezultatul ar fi fost diferit și ieri cu Grahovac, Florea și Cârstocea pe teren. Așa, însă, e obligat să facă câteva improvizații și trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că nici noi, jucătorii, nu-l ajutăm prea mult și, practic, nu ne ajutăm pe noi și echipa cu asemenea evoluții”, mai consideră Norbi Polgar.

