Radu Anca: „Am făcut un joc foarte bun, ne putem pregăti în liniște pentru meciul cu Sebișul“

0 SHARES Share Tweet

Gloria Lunca Teuz Cermei a reușit să obțină cele trei puncte sâmbătă la amiază, împotriva unei formații a celor de la Hermannstadt II ce a părut total neconectată pentru această dispută. E adevărat, oaspeții au încercat să creeze pericol în startul disputei, dar o dată cu trecerea timpului, confruntarea a devenit un simplu antrenament pentru cei de la Cermei. A mai fost și eliminarea portarului Ciorgovean din finalul primei părți, după care…„potopul”.

Tabela s-a oprit la un scor de maidan (7-2!), iar formația din Țara Sămădăilor își revine rapid după „dușul rece” făcut în fieful celor de la ACSO Filiași. „Nu sunt multe de spus la finalul unei astfel de partide, dar probabil dacă nu ar fi fost aceea eliminare a portarului lor, altfel ar fi fost soarta partidei. Așa, băieții au făcut un joc foarte bun, au reușit să fie concentrați la finalizare și să înscrie, ceea ce e și meseria lor. Am întâlnit, totuși, o echipă bună, ce a stat bine în teren, însă și noi am făcut un meci foarte bun și am obținut cele trei puncte. Am înscris de șapte ori, mai puteam să o facem de câteva ori, la câte ocazii am avut, dar am și primit două goluri, chiar având om în plus pe teren, iar acest lucru nu-mi prea convine. E o victorie ce ne oferă liniște pentru săptămâna ce urmează, în care ne pregătim pentru partida de la Sebiș. De acolo ne dorim punct sau puncte, iar partida de astăzi ne oferă un plus de încredere în acest sesn”, ne-a declarat Radu Anca.

0 0