„Roș-albii” sunt lideri în seria de Vest a Ligii Elitelor: UTA Under 17 – Centrul Național Mureș 5-0

Runda cu numărul patru a seriei de Vest a Ligii Elitelor a fost perfectă pentru puștii lui Sandu Gaica și Vasile Sin. Aceștia s-au distrat cu Centrul Național Mureș în această dimineață, pe arena din Sânnicolau Mic, victoria clară fiind cu atât mai prețioasă cu cât formația vizitatoare avea același număr de puncte (7) cu arădenii înainte de acest meci.

Utiștii au evoluat, însă, dezinvolt, eficient și nu le-au dat nicio șansă mureșenilor. „Ecuația” era rezolvată încă de la pauză, când gazdele conduceau cu 3-0, după reușitele semnate Isac (șut din drop la rădăcina barei), Gavrilă (care a „înțepat” balonul trimis pe culoar de Merian) și Tăședan. Masivul atacant l-a copiat pe Zlatan Ibrahimovic prin execuția elegantă cu călcâiul după pasa peste apărare a lui Miculescu. Tot Tăședan a marcat și pentru 4-0, după ce a scăpat singur cu portarul, iar Nistor a închis tabela cu o reluare la colțul scurt la centrarea lui Duma.

Fiindcă Ardealul Cluj a pierdut la Pitești, UTA Under 17 e noul lider al campionatului cu 10 puncte acumulate din 12 posibile. „Dincolo de locul pe care am ajuns, mă bucură evoluația băieților. Au făcut un nou meci consistent, cu alte 5-6 ocazii clare pe lângă cele cinci goluri reușite și fără a risca nimic în apărare. Am fost la înălțime din toate punctele de vedere, fizic, tehnico-tactic și ca implicare în joc, nu pot decât să sper că ne ține <<năravul>>”, ne-a mărturist Sandu Gaica.

Acesta i-a aliniat pe: Zamfir – Haloș, Spătar, Salka, Mohaci – Isac, Hrezdac – Gavrilă, Miculescu, Merian – Tăședan, în repriza a doua mai intrând pe gazon: Nistor, Pașcu, Duma, Selegean și Țăndău.

FOTO: UTA Media Design

