Deta, la primul gol în Liga 3-a: „Un sentiment plăcut, pe care nu-l voi uita prea curând! Mă bucur că pot crește lângă fotbaliști ca Piț, Copil sau Bier”

Câștigător al „bronzului” național cu UTA Under 17 în stagiunea trecută, Rareș Deta a făcut pasul spre Liga 3-a în această vară. Este unul dintre cei trei fotbaliști împrumutați de Șoimii Lipova de la gruparea fanion a Aradului, alături de Mandache și Vasile, cu mențiunea că acesta din urmă e în pragul despărțirii de „alb-albaștrii”.

Sâmbătă, la Ghiroda, Deta a contribuit la succesul ce ar putea-o debloca pe Lipova, după o perioadă mai dificilă ca și rezultate. „Ne-am mobilizat mai bine, trebuia să spargem gheața după parcursul fără puncte din ultimele etape. Am încercat să jucăm ce știm noi, să nu intrăm în jocul adversarilor și, cu mici excepții, se pare că am reușit”, a comentat tânărul fotbalist victoria din județul Timiș.

Polivalentul mijlocaș și-a adus contribuția la succesul „șoimilor” și cu un gol, fiind pe fază la o respingere a portarului advers pentru prima sa reușită pe scena eșalonului trei al fotbalului românesc. „Pentru Lipova am mai marcat doar în amicale în vară, sunt fericit că a venit și momentul primului meu gol în Liga 3-a, mai ales că mi-am ajutat echipa să câștige într-un moment destul de greu. Simțeam înainte de meci că voi avea cel puțin o realizare importantă azi (n.a. sâmbătă). E un sentiment plăcut, pe care nu-l voi uita prea curând”, a adăugat arădeanul, care în urmă cu două sezoane a fost cooptat și la Centrul Național de Pregătire Timișoara.

În timp ce colegii săi de generație pregătiți de Costel Bogoșel, Mihai Petcuț și Adi Ungur evoluează pentru UTA II, la Liga 4-a sau în campionatul național de republicani, Deta are șansa să progreseze la nivelul Ligii a 3-a, în tricoul Lipovei. „Simt că antrenorii au încredere în mine, iar colegii mă ajută și ei mult la antrenamente și jocuri. E un nivel mai ridicat decât la juniori, nu regret deloc că am făcut pasul la Lipova. Aici pot învăța mai repede, am ocazia să câștig experiență și să pot crește lângă fotbaliști ca Piț, Copil sau Bier”, a încheiat fotbalistul de 17 ani.



