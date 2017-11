La 40 de ani fără 5 zile, Lung a condus singura defensivă rămasă în picioare în fața liderului, dar susține: „Pe Criș îi poate încurca doar...Crișul”

39 SHARES Share Tweet

Unul dintre numele grele ce au fost puse pe linie moartă de Zsolt Muzsnay, noul antrenor al Crișului, a fost Remus Lung. Experimentatul fundaș și-a cerut imediat transferul, iar debutul pregătirilor de vară l-a găsit sub comanda lui Adrian Abrudean, la Victoria Zăbrani.

Sâmbăta trecută, fostul divizionar secund cu ACU și Pîncota a condus perfect defensiva formației de pe Mureș, prima rămasă în picioare în fața liderului. Cum Zele marcase un gol frumos încă din minutul 19, liderul avea să piardă prima partidă stagională. „Nu am avut nici o ambiție în plus, doar cea de a câștiga fiecare meci. Nu am avut nimic personal cu nimeni de la Chișineu Criș, am petrecut doi ani frumoși acolo, am evoluat cu ambiția dată de miza meciului. Iar acesta nu a fost foarte mare pentru noi, dar, totuși, întâlnind echipa de pe locul întâi, fiecare jucător al nostru a dat totul pentru a învinge învingă liderul. Am vrut să vedem cam pe unde stăm, ce valoare avem și noi”, spune Lung.

Deși campionatul s-a redeschis puțin odată cu rezultatul de sâmbăta trecută, chiar Zăbraniul ajungând la 5 lungimi de undă de lider. „Chiar dacă i-am bătut în meci direct, nu cred că avem vreo șansă la campionat. De fapt, nici nu ne-am propus asta, doar că încercăm să scoatem maxim din fiecare meci. Eu cred că cei de la Criș au în continuare prima șansă și mai cred că pe Criș îi poate încurca doar… Crișul. Ar fi o mare dezamăgire la Chișineu Criș dacă nu ar promova nici acum, după doi ani în care a fost acolo, foarte aproape de locul 1, dar, cum am spus, rămân cu prima șansă și chiar vor reuși să câștige campionatul”, a adăugat puternicul fundaș.

Pentru Zăbrani urmează o nou examen important, în Țara Zărandului. Practic se duelează ultimele două adversare ale liderului, cu mențiunea că Ineul nu a contat în fața teamului lui Muzsnay în urmă cu două săptămâni. „Este un meci important pentru noi, la fel ca toate celelalte. Vom juca cu o echipă bună, cu jucători pe care eu îi apreciez, cum sunt Georgiu sau Iaroș. Și ei au un amestec de jucători experimentați cu jucători tineri, exact cum suntem și noi. Am făcut meciuri bune în deplasare și vrem să câștigăm și la Ineu”, anunță Remus Lung.

