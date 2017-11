Bozian, decisiv pentru Lugoj contra Sebișului: „Nu am nimic cu echipele arădene, dar – parcă – îmi ies mai bine situațiile de gol”

21 SHARES Share Tweet

De când a plecat de la Național Sebiș, în vara anului 2015, Bogdan Bozian a încrucișat în mai multe rânduri săbiile cu formațiile arădene de Liga 3-a și a făcut-o cu succes. Niciuna dintre ele nu a rămas fără gol încasat de la „decarul” născut la Nădlac, fie că vorbim despre Sebiș, Ineu, UTA II, Cermei sau Lipova.

Vinerea trecută, „Bozi” a păstrat toate punctele la Lugoj chiar în meciul cu formația la care a petrecut cei mai mulți ani din cariera sa de fotbalist. Mijlocașul ofensiv a jucat 4 ani pe malul Crișului Alb, între 2011 și 2015, purtând și banderola de căpitan. Confruntarea de weekendul trecut se îndrepta spre un scor alb, dar chiar Bozian a decis câștigătoare cu două execuții din afara careului, prima chiar de la peste 30 de metri. „Am dominat prima repriză autoritar, în actul secund ei au echilibrat puțin ostilitățile, dar în ultimele zece minute am fost mai atenți la finalizare și am reușit să tranșăm victoria, una meritată din punctul meu de vedere. Sebișul este o echipă solidă, preocupată de joc, vreau să îi felicit pe toți de acolo pentru munca pe care o depun, dar, astăzi (n.a. vineri), am fost echipa mai bună. Apreciez continuitatea de la Sebiș, dacă am avea în țară mai mulți primari ca domnul Feieș, care să sprijine sportul cum o face dânsul, am fi mult mai avansați”, a menționat fotbalistul de 30 de ani.

Cu această victorie Lugojul continuă urmărirea celor de la Șirineasa și speră în realizarea unui obiectiv îndrăzneț. „Vrem să legăm victoriile, am pierdut puncte nemeritat, dar una peste alta suntem acolo sus și vrem să ținem cât mai aproape de lider până de lider. Ne propunem să ne întoarcem și de la Șirineasa cu puncte și vom vedea din iarnă ce doresc conducătorii”, mai spune Bozian.

Acesta mai recunoaște că se lipește la reușite în disputele cu formațiile arădene, dar fără a-și propune neapărat acest lucru. „Mă bucur că marchez, că îmi ajut echipa în primul rând. Am înscris mereu împotriva echipelor din Arad, parcă îmi ies mai bine situațiile de gol, dar nu se poate spune că am ceva ele. Din contră, aș vrea să fie cât mai multe în liga a treia, dar îmi propun mereu să-mi ajut echipa, fie că am activat la Hunedoara sau acum, la Lugoj. Sunt concentrat tot timpul, indiferent de adversar”, a adăugat Bozian.

Și Cosmin Petruescu și-a felicitat elevul pentru reușitele ce i-au permis să câștige un nou duel cu prietenul Călin Cojocaru. „Mă bucur pentru golurile lui Bozian, dar și dacă ar fi înscris altcineva, și el era la fel de bucuros. De când este la Lugoj, a demonstrat că este un jucător de echipă și se gândește mai întâi la interesul echipei și după la reușitele personale”, a punctat tehnicianul bănățenilor.

