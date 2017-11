Era să moară pentru UTA, acum întoarce armele în tricoul lui „Ripi”! Zaluschi: „La istoria celor două cluburi, acest meci ar fi trebuit să se joace la promovare”

43 SHARES Share Tweet

Etapa cu numărul 16 a ligii secunde le aduce față în față pe cele mai titrate divizionare secunde, ce nu trec – însă – prin momente prea bune din punct de vedere al rezultatelor. Ripensia și UTA au în palmares zece titluri de campioană, iar unul dintre fotbaliștii care se va afla miercuri seara pe gazon a avut privilegiul să evolueze în ambele tricouri.

„Cu adevărat fotbalist în tricoul UTA-ei”

Adrian Zaluschi a ajuns la UTA în vara anului 2013, în perioada tulbure a „gestiunii” Adrian Marțian. Mai evoluase la Arad, dar pentru ACU, cu două sezoane înainte, dar și la Poli Timișoara, echipa fanion a orașului natal. „În tricoul UTA-ei pot spune că m-am simțit pentru prima oară cu adevărat fotbalist. Simțeam că evoluez pentru un club cu adevărat mare, cu istorie, palmares, mi-ar fi plăcut, însă, să fie o altă conjunctură. Adică să avem stabilitate financiară, să fim tratați omenește și să fi avut o perioadă normală de pregătire. Țin minte că lotul a fost format pe grabă, iar conducerea a dorit să avem rapid rezultate. Chiar meciul de Cupă, cu Ripensia, l-am pierdut pe lipsă de omogenitate, timișorenii fiind mult mai echipă decât noi, chiar dacă erau în Liga 5-a atunci”, își amintește mijlocașul de aproape 28 de ani.

În „alb-roșu” în precedentul meci Ripensia – UTA

Într-adevăr, pe 11 septembrie 2013, UTA, cu Zaluschi titular, era zdrobită de Ripensia într-unul dintre cele două dueluri oficiale dintre cele două grupări. Precedentul fusese în vremuri demult apuse, în martie 1948, în 16-imile Cupei, cu arădenii învingători cu 3-1. Acum patru ani, însă, în 32-imile aceleași competiții, „roș-galbenii” se impuneau la scor de neprezentare, în urma reușitelor semnate Anagor, Briciu și Popa, ultimul fiind și azi în lotul formației de pe Bega, alături de portarul Rădulescu. La UTA s-a schimbat total garda de atunci. „Nu mai cunosc pe nimeni din actualul lot al UTA-ei, în schimb mai țin legătura cu unii arădeni, dintre suporteri. Îmi place să cred că fanii echipei nu au uitat că am trecut și eu pe acolo și poate ne vom saluta și miercuri”, a adăugat „Zalu”.

La un pas să moară pentru UTA

Unul dintre clișeele fotbalistice îi îndeamnă pe jucători să-și dea viața pe teren. Iar Adrian Zaluschi chiar era să și-o dea în tricoul „Bătrânei Doamne. Pe 21 martie 2013, la Bistrița, în cadrul etapei a 18-a a ligii secunde (seria de Vest), mijlocașul utist a primit un genunchi în cap de la Olimpiu Bucur și a suferit o triplă fractură craniană. A fost transportat la spitalul din Bistriţa şi apoi mutat de urgenţă la Cluj-Napoca, unde a fost și operat a doua zi dimineața, pentru a i se îndepărta hematomul format, montându-i-se – totodată – și o plăcuță de titan în cap. Fiindcă Marțian doar „picura” bani la club pentru baremuri de arbitraj și deplasări, suporterii UTA-ei au sărit în sprijinul jucătorului. „Ar trebui să facem o chetă pentru săracul băiat, să îl ajutăm cu medicamente şi cu nişte bani familia care sigur trece prin clipe groaznice acum. Fii tare, Zaluschi!”, ne declara la acea vreme Dani Proca, liderul Suporter Club UTA.

Zaluschi nu a uitat gestul susținătorilor utiști, dar urmele acelui eveniment nefericit există și azi. „De abia când mi-am revenit după operație și am început recuperarea, mi-am dat seama cât de grav a fost și ce puteam păți. M-au ajutat și suporterii UTA-ei atunci, le mulțumesc și atunci, practic clubul a continuat să existe datorită lor. Cât despre mine, sunt bine acum, doar că voi juca toată viața mea fotbal cu acea cască de protecție”, mai spune fotbalistul.

„Meci deschis, UTA mai obișnuită să joace pe Dan Păltinișanu”

Atâta timp cât a evoluat în eșaloanele inferioare, Ripensia a produs mai multe surprize în Cupa României. În toamna anului 2015, pe când evolua în Liga 4-a Timiș, „Ripi” era eliminată doar în turul 6 al competiției de Viitorul Constanța. Partida se juca pe 23 septembrie pe arena „Dan Păltinișanu”, de atunci Popa et. comp. nemaievoluând pe gazonul „Marelui Oval”. „Se poate spune că UTA e mai obișnuită să joace pe <<Dan Păltinișanu>> decât noi. Numai în acest an au mai jucat, parcă, de trei ori, dar asta nu ne va împiedica să încercăm să ne facem jocul și să câștigăm. E un moment destul de trist, căci la istoria celor două cluburi, acest meci ar fi trebuit să se joace la promovare. Ca să nu mai vorbim de Liga 1…Prevăd o partidă deschisă, de care pe care, căci ambele echipe au nevoie de puncte. Bineînțeles, pentru mine reîntâlnirea cu UTA este ceva special. Nu am evoluat mult la Arad, dar o parte din suflet îl am încă acolo”, a încheiat Adrian Zaluschi.

Mijlocașul central al lui Radu Suciu a înscris două goluri în acest sezon de Liga 2-a, cu Foresta și FC Snagov, ultimul din penalty.

