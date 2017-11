Ripensia – UTA, meciul fostelor campioane ale României în căutarea unui colac de salvare în Liga 2-a!

24 SHARES Share Tweet

Odată cu partida din cadrul rundei cu numărul 16 a Ligii a 2-a la fotbal, Ripensia și UTA aduc în arenă nu mai puțin de zece titluri de campionă ale României. Gruparea timișoreană fusese o adevărată forță fotbalistică în perioada interbelică și s-a încununat în sezoanele 1932-1933, 1933-1934, 1934-1935 și 1937-1938, iar Cupa a câștigat-o în 1934 și 1936. În schimb, palmaresul „Bătrânei Doamne” a început să prindă contur după al Doilea Război Mondial, odată cu titlul din 1948. Atunci „Ripi” se afla în divizia secundă, pentru ca apoi să dispară din peisajul fotbalului românesc.

Practic, mâine, de la ora 19 (în direct pe Digi Sport1), pe arena „Dan Păltinișanu”, cele mai titrate grupări ale Vestului încă în viață își dau întâlnire pentru prima oară într-un meci de campionat. Precedencele confruntări oficiale datează din 1948, respectiv 2013 și s-au soldat cu câte un succes de fiecare parte în Cupa României. Utiștii au câștigat imediat după Război, cu 3-1, iar timișorenii în „era” de tristă amintire Marțian, cu 3-0.

Fără victorie de șapte runde, dar și fără înfrângere după schimbarea antrenorului lui Remus Steop cu Radu Suciu, Ripensia simte că are o pâine de mâncat în fața deziluziei debutului de sezon în Liga 2-a. Dacă penultima clasată, Luceafărul Oradea, a plecat cu toate punctele de la Șiria în weekend, timișorenii nu găsesc motive de descurajare în fața „roș-albilor”. „Suntem două echipe în criză de puncte, într-un campionat care pare că se echilibrează pe etapă ce trece. Vedeți ce rezultate scot echipele din josul clasamentului în ultima perioadă. E un meci deschis oricărui rezultat. La Satu Mare puteam să și pierdem, puteam să și câștigăm. Au fost perioade de joc bun, până după gol și partea finală, între aceste intervale nu am jucat ce trebuia… Încercăm să corectăm minusurile. Lucrurile stau mai bine, partea cea mai bună e că jucătorii au fost afectați că nu au luat cele trei puncte. Înseamnă că încep să simtă că pot mult mai mult”, a declarat Radu Suciu, antrenorul Ripensiei, pentru www.pressalert.ro.

Învinsă în urma cu trei săptămâni la Timişoara de ASU Politehnica, scor 2-1, UTA revine pe „Dan Păltinişanu”, acolo unde o va întâlni pe cealaltă echipă din oraşul rival prezentă în Liga 2, Ripensia. După eșecul cu Luceafărul, lui Cristian Todea i s-a cerut chiar demisia de către o parte a spectatorilor. Cristi Dulca a intervenit și cerea răbdare și timp pentru fostul său elev de la Mediaș, dar „Dulăul” e conștient că: „La Arad este greu cu răbdarea și așa va fi întotdeauna. Sunt conștient de lucrul acesta. La UTA se cer tot timpul rezultate și se vrea tot timpul performanță, iar în acest an, în care investițiile au fost mai mari, cu atât mai mult se întâmplă acest lucru. Adică lumea are mai puțină răbdare. Meciul cu Ripensia este este un prilej să ne refacem cât mai repede imaginea după ultimul meci de acasă. Vrem să oferim o prestaţie bună şi un rezultat care să ne dea încredere pentru următoarele meciuri. Jucăm la Timişoara, rivalitatea există, chiar dacă nu e la aceeaşi intensitate ca la un meci cu Poli. Cred că băieţii vor simţi meciul din acest punct de vedere, va fi un aspect suficient de motivant”.

Va fi un meci interesant, al orgoliilor, între două echipe care continuă tradiţia unor campioane. „Cu siguranţă se întâlnesc două echipe cu tradiţie, care se pot lăuda cu trecutul lor. Acum, pentru noi cel mai important e prezentul, ce va fi mâine pe teren. Sunt două echipe care pot oferi un joc frumos şi interesant, sperăm noi peste nivelul ligii a doua. La sfârşit, ne dorim să fim noi câştigătorii. Ar fi foarte importantă victoria pentru noi, având în vedere şi ultimul meci. Din nou am revenit după ce am fost conduşi. N-am reuşit să evităm înfrângerea, dar jucătorii noştri au dorit să demonstreze că valoarea lor e alta. Pentru ce urmează, şi clasament şi moral, repet, o victorie ar fi foarte importantă”, a adăugat Todea, citat de uta-arad.ro, care a făcut și scurte ramarci la adresa „roș-galbenilor”: „Ripensia joacă fotbal, încearcă o posesie bună, are mulţi jucători care se ştiu bine, joacă de ceva timp împreună şi au avut rezultate bune. Ripensia e o echipă omogenă şi interesantă”.

Fundașul Alex Manea (suspendat) şi atacantul Daniel Florea sunt indisponibilii „Bătrânei Doamne”, în timp ce gazdelor le lipsesc fundașii Luca și Hecsko.

Formații probabile:

Ripensia: Rădulescu – Ad. Popa, Stoi, Vlădia, Apro, C. Toma – L. Tudor, Zaluschi, Ungureanu – Dumiter, Mediop.

UTA: Grahovac – Polgar, Adili, Scutaru, Burlă – Păcurar, Tănase – Strătilă, Stahl, Hlistei – Curtuiuș.

Arbitri: Florin Mazilu (Satu Mare) – Adrian Mărginean (Aiud), Ferencz Tunyogi (Zalău). Rezervă: Vasile Rodină (Ocna Mureș)

Observatori FRF: Mircea Ciglenean (Cluj), Mircea Sârbu (Hunedoara)

1 0