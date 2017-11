Prestație pozitivă pentru Adili după trei meciuri pe tușă: „Contează mai puțin cum joc eu, dacă echipa nu câștigă”

1 SHARES Share Tweet

Cristian Todea și colaboratorii săi au început ultimele trei partide oficiale fără Mevlan Adili în primul „unsprezece”, dar astăzi, împotriva Ripensiei, au apelat la el și macedonianul nu le-a înșelat așteptările. Chiar dacă din punct de vedere defensiv nu a fost întodeauna perfect, a adus un plus pe faza de construcție. Printre altele, a fost cel care i-a pus mingea pe cap lui Marius Curtuiuș la golul de 1-1, scor cu care s-a și încheiat partida. „Chiar dacă joc bine, sau am o realizare personală, contează mai puțin dacă echipa nu câștigă. Sunt fericit doar când câștigăm, așa că sunt trist. Am făcut doar egal și am venit după toate punctele la Timișoara”, a spus Adili la puține minute de la finalul confruntării de pe „Dan Păltinișanu”.

Întrebat care au fost cauzele ratării succesului, fundașul dreapta utist a adăugat: „Nu am avut noroc, am dat în bară în loc să dăm gol. În repriza a doua, mingea a fost la noi tot timpul, am revenit de la 0-1 și am atacat până la final. Se vede că se poate și se vrea din partea noastră, a jucătorilor, cred că toți am dat totul din noi, dar am ratat prea mult. Trebuie neapărat să câștigăm sâmbătă”.

Probabil, în acest moment, UTA stă cel mai bine la capitolul fundaș dreapta, acolo unde Adili și Polgar își dispută meci de meci un tricou de titular.

