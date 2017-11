Suciu: „Jocul nostru a fost mai slab, nu suntem învățați să jucăm etape intermediare. UTA a mai jucat, dar nici ei nu sunt foarte proaspeți ”

0 SHARES Share Tweet

Antrenorul interimar al Ripensiei nu a putut lua loc pe banca de rezerve la meciul cu UTA, fiindcă observatorul de joc a observat că acestuia îi lipsește ID-ul eliberat de Federația Română de Fotbal. Prin urmare, Radu Suciu a luat loc în tribună, în apropierea băncii echipei sale. „Echipa trebuia condusă de pe margine la acest meci, așa am fost informat că nu am voie să stau pe bancă. Îmi trebuia un ID, sunt chestiuni tehnice, de regulament. Acel document de la Federație, acel document nu a existat pentru meciul de azi. Nu pot să comentez rezultatul, pot să spun că jocul nostru a fost mai slab. Față de ce am jucat și ce ne dorim, dar trebuie să apară o creștere. Din păcate nu a apărut. Timpul e extrem de scurt. E foarte greu să implementezi, facem antrenamente, din păcate la meci nu ies. În tensiune se revin la vechiuri obiceiuri. Să vedem cât de abili suntem să reușim să implementăm. Într-o situație ca a noastră echipa trebuie condusă de pe margine”, a menționat tehnicianul „roș-galbenilor” după ultimul fluier al partidei cu arădenii.

Detailând aspectul jocului mai slab prestat de elevii săi, Suciu a adăugat: „Părerea mea e că nu putem sau nu suntem învățați să jucăm în etape intermediare, în Liga 3-a nu ne-am confruntat cu astfel de situații. UTA a mai jucat în Liga a 2-a, e posibil să se concentreze mai bine, dar nici ei nu sunt foarte proaspeți. A contat sigur că am jucat și pe <<Dan Păltinișanu>>. S-a văzut diferența. E clar un dezavantaj, dar ne obișnuim cu rigorile Ligii a II-a”.

Conform așteptărilor, „Ripi” a optat pentru un sistem de joc cu cinci fundași centrali, dar chiar și așa UTA a avut destule ocazii importante de gol. „Nu sunt adeptul unui joc cu trei fundași centrali, l-am adoptat pentru că am luat foarte ușor goluri, multe pe axul central, ca și azi. Avem și probleme cu lipsa de marcaj, am încercat să compensăm prin densitate. Să nu uităm nici că Scopul nostru în acest prim an e să ne menținem în Liga a II-a. Și ASU, anul trecut, la fel a mers, e o diferență mare între Liga a II-a și a III-a. E vorba și de ritm. Deplasări lungi…”, a adăugat fostul portar.

Față de UTA, Ripensia nu are logistica necesară performanței la nivelul ligii secunde: „Suntem conștienți că performanța echipei a luat-o înaintea organizării… Asta e, recunoaștem. Dar nu puteam decât să mergem înainte”.

Partida dintre fostele campioane ale României nu a atras nici 500 de spectatori, între care aproximativ 40 de arădeni în galeria din peluza nord. „E stare de fapt de mai mult timp. E și urmarea fotbalului slab practicat… Un fotbal pe angajament într-o țară care are altfel de calități…”, e explicația tehnicianului gazdelor la audiența scăzută de pe „Dan Păltinișanu”.

